Presidente Paz honra a los difuntos y destaca las mesas de Todos Santos como símbolo de amor y memoria

En el marco de la celebración de Todos Santos, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, rindió homenaje a los difuntos y expresó su cariño y recuerdo hacia los seres queridos de las familias bolivianas quienes al mediodía de este 1 de noviembre los recibieron con oraciones y mesas tradicionales.

Fuente: ABI

“Por nuestros difuntos queridos y por todos los seres queridos de las familias bolivianas, hoy los reciben con mesas llenas de t’antawawas, flores y recuerdos. Cariños y siempre en nuestra memoria. #TodosSantos #Bolivia”, posteó el jefe de Estado en sus redes sociales.

A las 12.00 de este domingo, miles de familias bolivianas recibieron en sus casas a las almas de sus seres queridos que fallecieron, con oraciones y la tradicional mesa de Todos Santos, que guarda un profundo significado.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El alma del difunto es recibida por sus familiares, amigos, vecinos y otras personas cercanas en vida con el altar y oraciones. A cambio, la familia invita comida, masitas y panes de la mesa del fallecido.

Tras recibir a sus difuntos en sus casas al mediodía de este 1 de noviembre, muchas familias al mediodía del 2 de noviembre se despiden de las almas y en muchos casos se trasladan a los cementerios para continuar las oraciones y seguir compartiendo las masitas, panes y frutas de la mesa.

Las mesas se arman comúnmente con panes, variedad de masitas, t’antawawas (panes en formas), escaleras de pan, frutas de temporada, caña de azúcar, flores, dulces, velas, comida y bebidas favoritas de los difuntos.

MCM/KCF

Fuente: ABI