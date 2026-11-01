Santa Cruz: Fiscalía gestionará auxiliares expertos en idiomas indígenas para mejorar el acceso a la justicia de los pueblos originarios

El Fiscal Departamental de Santa Cruz, Jimmy López Rojas, informó que llegó a un acuerdo con el Tribunal de Justicia Indígena de los Pueblos de Tierras Bajas del Oriente Boliviano para fortalecer la acción del Ministerio Público a través de auxiliares expertos en idiomas indígenas en función de garantizar los derechos fundamentales de los originarios de la región.

Fuente: FGE

El Fiscal Departamental se reunió con el Presidente Tribunal de Justicia Indígena (TJI) de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Miguel Mendoza y con el Secretario de Justicia Indígena, Hugo Molina, con quienes sellaron un plan para ayudar a los pueblos indígenas en el acceso a los servicios de justicia.

“Vamos a realizar todas las acciones que sean necesarias para ayudar a los pueblos indígenas”, afirmó López.

En este sentido, López reconoció que “existe una dificultad en cuanto a la comunicación y el uso de idiomas originarios”. Para ello, se ha solicitado a la Fiscalía General la posibilidad de que los Fiscales asignados a los territorios indígenas puedan contar con asistentes y auxiliares capacitados en lenguas originarias a fin de facilitar los servicios que presta el Ministerio Público.

“Queremos trabajar de la mejor manera con la justicia originaria indígena y campesina, por eso no dudo de los buenos oficios que interpondrá la Fiscalía General en este sentido”, manifestó.

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En el Departamento Santa Cruz existen diversos idiomas indígenas fundamentales: Bésiro (Idioma Chiquitano); Guaraní; Gwarayu, Ayoreo y Yuracaré y Mojeño-Trinitario.