Senado convoca a sesión el lunes en Potosí para elegir comisiones y comités

La Cámara de Senadores convocó a una sesión ordinaria para el próximo lunes 9 de noviembre en el departamento de Potosí, en homenaje a la efeméride de esa región, informó el senador José Sanchéz.

Fuente: ABI

“En la Cámara de Senadores se va a elegir las comisiones y comités este día lunes, en una sesión ordinaria que se va a llevar adelante en la ciudad de Potosí por el aniversario del 10 de noviembre”, señaló el legislador.

La sesión para la elección de los miembros de las comisiones y comités está prevista para las 10.00. Sánchez remarcó que en el Senado prima la tolerancia y la comprensión, respetando los bloques de mayoría y minoría, así como los espacios correspondientes a la alianza Libre de acuerdo al Reglamento Interno.

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Con relación al aniversario de Potosí, informó que en la sesión también se tiene agendada la aprobación de una serie de leyes en favor del departamento.

Potosí conmemorará 216 años de su gesta libertaria el próximo 10 de noviembre. Por esa ocasión, las autoridades locales tienen previsto una agenda de actos cívicos, culturales y conmemorativos, además del inicio y entrega de importantes obras en beneficio de la población potosina.

LC/AC