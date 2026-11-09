Sicariatos mantienen en vilo a la población y las autoridades

El sicariato en Bolivia ha registrado una alarmante escalada durante 2026, convirtiendo a este año en uno de los más violentos en cuanto a hechos relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico.

Entre enero y octubre de este año, los asesinatos por encargo se triplicaron, acumulando al menos 92 ejecuciones registradas, frente al promedio anual de 25 casos reportados en periodos anteriores, según los datos del Observatorio de Violencia de Bolivia Verifica.

Los hechos violentos se concentran principalmente en el departamento de Santa Cruz, en los municipios de San Matías y San Ignacio de Velasco, además de otras zonas como Riberalta (Beni) y el Trópico de Cochabamba (Chapare).

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El Gobierno atribuye parte de esta escalada de violencia, especialmente en Santa Cruz y algunos municipios fronterizos con Brasil, a la disputa entre el Comando Vermelho (CV) y el Primer Comando de la Capital (PCC), las dos principales organizaciones criminales de Brasil, que pugnan por el control del negocio de las drogas en Bolivia.

Además, la explicación oficial apunta a que, tras la captura de Marset y las acciones impulsadas por el Gobierno y la Policía, se modificó el escenario en el que operaban estas organizaciones criminales, presuntamente bajo condiciones de impunidad y protección.

“La actividad criminal está dada por una estructura transnacional que se instaló en Santa Cruz, pero opera en toda Bolivia. Son ellos los que recurren al sicariato por pugnas internas entre facciones del Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital (PCC), que están limpiando al interior de esas estructuras asesinando a personas que intentan abandonarlos o no obedecen de acuerdo a su código interno y sus contratos de sangre, es decir, se entra, pero no se puede salir”, explicó a La Razón Jorge Santistevan, secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Santa Cruz.

Además, aseguró que esta situación es resultado de un proceso que se arrastra desde anteriores gobiernos, durante los cuales, según su criterio, el crimen organizado pudo gozar de impunidad y protección.

“La prueba de esto es que el crimen organizado intentó tomar las estructuras del poder estatal para seguir controlándolo como lo hacía con Arce Catacora y Evo Morales. Tienen como objetivo mantener la impunidad con la que operaban por su relación con alias el ‘Chino’ y alias ‘El Alemán’. Al ver que el Gobierno en cierto modo frenó esto es que optan por la violencia”, indicó Santistevan.

Asimismo, consideró que las medidas adoptadas y las que se prevé implementar desde el Ministerio de Gobierno y la Policía, con apoyo del Gobierno departamental, contribuirán al combate efectivo del crimen organizado.

“Es muy importante desarmar la estructura que se tenía armada y donde muchos de los operadores siguen vigentes en algunas instituciones del Estado. Hay que realizar una limpieza”, indicó el entrevistado.

Si bien aún queda mucho por hacer, las acciones emprendidas buscan reducir progresivamente los sicariatos y avanzar en el desmantelamiento de estas redes del crimen organizado, que mantienen en vilo a la población a escala nacional.