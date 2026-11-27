Maxim Egorov Maxim Egorov

Fuente: Infobae

La Justicia rusa condenó este viernes a 11 años de prisión en una cárcel de máxima seguridad y a una multa de 406 millones de rublos (más de 4,9 millones de dólares) al exgobernador de la región rusa de Tambóv, Maxim Egorov, acusado de aceptar sobornos, informó la agencia estatal rusa TASS.

Según la investigación, entre 2021 y 2024 Egorov aceptó sobornos por parte de su amigo y exjefe de una filial del gigante gasístico ruso Gazprom en Tambóv, Román Stefánov.

Con este dinero el exgobernador adquirió un apartamento en Moscú, reparó su casa de campo y disfrutó de unas vacaciones en Crimea, la península ucraniana anexionada por Rusia.

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Además, Stefánov habría pagado un vuelo chárter para Egorov que le costó 2,1 millones de rublos (25.552 dólares). En otra ocasión le habría pagado 3,5 millones de rublos (42.587 dólares) a cambio de ayuda para la inscripción de Stefánov en la Escuela Superior de Administración Pública de RANEPA, una prestigiosa universidad rusa.

En total, la corte estableció que Egorov, quien ha rechazado todas las acusaciones, recibió 84 millones de rublos (más de 1 millón de dólares) en sobornos. A cambio de este dinero, el exgobernador ofrecía su apoyo a Stefánov.

El exgobernador fue detenido y enviado a prisión preventiva en julio de 2025.

Además de la prisión y la multa, el tribunal inhabilitó a Egorov para ejercer cargos públicos por 10 años. La sentencia también alcanzó a otros dos acusados, condenados por actuar como intermediarios en el esquema de sobornos: recibieron penas de entre 7 y 8 años de prisión y multas de 21 y 19 millones de rublos, respectivamente.

Inicialmente, la Fiscalía exigía una condena de 14 años de prisión y una multa de 400 millones de rublos (más de 4,8 millones de dólares).

Desde el comienzo de la guerra de invasión contra Ucrania, el Kremlin aumentó la persecución penal contra funcionarios por los casos de sobornos.

El general Yuri Grekhov quedó en prisión preventiva por una causa que investiga presuntos sobornos El general Yuri Grekhov quedó en prisión preventiva por una causa que investiga presuntos sobornos

Este miércoles, la Justicia rusa envió a prisión preventiva durante dos meses al gobernador de la región de Múrmansk, Andréi Chibis, acusado de malversación de fondos públicos y soborno, el primer gobernador en ejercicio detenido desde el inicio de la guerra de Ucrania.

El caso del exgobernador se inscribe en una ola más amplia de investigaciones que sacuden a la cúpula rusa. Este viernes, el Tribunal Militar de Guarnición 235 ordenó la prisión preventiva del general Yuri Grekhov, subcomandante de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia, en el marco de una investigación por presunta recepción de sobornos. El militar, de 64 años, tenía a su cargo el suministro de aeronaves, misiles y sistemas de defensa antiaérea y antimisiles.

La causa quedó en manos de la Dirección General de Investigación Militar, organismo competente para los procesos penales contra integrantes de las Fuerzas Armadas. Aunque el tribunal no precisó los cargos de forma oficial, publicaciones rusas difundieron la acusación por corrupción. El propio Grekhov negó las imputaciones. De prosperar la acusación, el general podría enfrentar entre 8 y 15 años de prisión en una colonia de régimen estricto, además de una multa de hasta 500 millones de rublos (unos 5,5 millones de euros).

La detención de Grekhov se produce en un contexto de vulnerabilidades expuestas en la cobertura aérea rusa, después de una serie de ataques ucranianos contra infraestructura estratégica, entre ellos los golpes sobre el puente de Crimea y, el martes, contra una base aérea que habría resultado en daños en cinco aeronaves utilizadas para lanzar misiles sobre territorio ucraniano.

La ofensiva judicial contra la cúpula castrense también se enmarca en el cambio de conducción del Ministerio de Defensa: en mayo de 2024, Vladimir Putin designó al economista Andréi Beloúsov para reemplazar a Serguéi Shoigú, con el objetivo declarado de reforzar el control financiero y depurar la estructura militar.