Vías Bolivia evalúa actualizar las tarifas —congeladas desde 1992— para garantizar la conservación vial del país. El anuncio se da en el marco de la modernización tecnológica de sus 169 estaciones de cobro y una recaudación proyectada de Bs 650 millones al cierre de gestión.

Fuente: https://correodelsur.coml

Vías Bolivia impulsará durante la próxima gestión un estudio integral enfocado en dos áreas estratégicas que podrían derivar en un incremento en el costo de los peajes en el país.

En primera instancia se evaluará la ubicación y cantidad de las 169 estaciones distribuidas a nivel nacional. El plan contempla eliminar puestos ineficientes, crear nuevos puntos donde el flujo vehicular lo requiera y reubicar aquellos que quedaron atrapados en zonas urbanas o periurbanas.

En segundo lugar, se realizará un diagnóstico de la estructura tarifaria actual, considerando que las tarifas de peaje en Bolivia se mantuvieron sin modificaciones desde 1992. El director general de la institución, Raúl Bueno, señaló que sin una recaudación acorde a las necesidades actuales es imposible garantizar un mantenimiento carretero de calidad.

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Respecto a una eventual elevación de las tarifas, Bueno precisó que la medida estará sujeta al cumplimiento de tres condiciones graduales: la conclusión del estudio técnico-tarifario, un proceso de socialización y consenso con el sector del transporte y la garantía de mejoras tangibles e inmediatas en las carreteras del país.

Asimismo, para el próximo año se prevé consolidar un Fondo de Conservación Vial y un plan de mantenimiento conjunto con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

Modernización tecnológica

El estudio tarifario proyectado forma parte de un proceso de transformación estructural que en las estaciones de cobro de la entidad. Alrededor de 100 estaciones se encuentran en proceso de actualización de imagen, reemplazando antiguos colores de identificación política por los colores patrios y el color anaranjado corporativo.

Por otra parte, se inició la licitación para la automatización tecnológica en el Corredor Bioceánico (Ruta 4, entre Tambo Quemado y Puerto Suárez), proyectando que la totalidad de las 169 estaciones cuenten con sistemas tecnológicos de control en un plazo de dos a tres años.

La incorporación de tecnología busca erradicar la discrecionalidad y vulnerabilidad del cobro manual. Actualmente, la ABC monitorea las recaudaciones en línea y recibe transferencias de Vías Bolivia cada 15 días. Del total recaudado, el 83% se destina a la ABC para conservación de vías y el 17% restante se asigna al funcionamiento operativo de Vías Bolivia.

Control contra el “falso destino”

Para frenar la evasión de transportistas y conductores que declaran trayectos más cortos para pagar menos, Vías Bolivia proyecta aplicar un sistema de tarifas punto a punto (independiente del kilometraje), habilitar puntos de control sin cobro y promover normativas con sanciones legales.

Recaudación proyectada de Bs 650 millones

En el plano financiero, la institución proyecta cerrar el año con una recaudación estimada de Bs 650 millones, cifra por debajo del techo inicial de Bs 720 millones previsto para este período

La disminución en los ingresos se debió al desabastecimiento de combustibles, emergencias climáticas en el oriente del país y los 53 días de bloqueos que generaron una pérdida cercana a los Bs 60 millones.

Pese a los imprevistos, la entidad supera hasta el momento los Bs 500 millones recaudados, de los cuales Bs 401 millones ya fueron transferidos a la ABC. Tras la regularización de combustible y los primeros controles tecnológicos, se registraron meses récord en septiembre y octubre con recaudaciones por encima del 100% de las metas fijadas.