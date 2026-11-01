Súper Niño golpea a Santa Cruz: reportan ocho provincias afectadas

El director del COED, Jorge Santistevan, informó que ocho provincias cruceñas presentan afectaciones y que 12 municipios fueron declarados en desastre ante las consecuencias del fenómeno climático.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

Jorge Santistevan, director del COED

Fuente: Red UNO

El director del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), Jorge Santistevan, informó que el fenómeno del Súper Niño ya tiene efectos en el departamento de Santa Cruz, donde se reportan ocho provincias afectadas y 12 municipios declarados en desastre.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La autoridad señaló que la situación mantiene en alerta a las instituciones ante las consecuencias que podrían agravarse por las condiciones climáticas y superar lo experimentado en los últimos 50 años.

«Las amenazas al departamento de Santa Cruz, precisamente, no son solamente incendios forestales, sino también sequías, inundaciones y granizadas. Entonces, todas esas amenazas vienen casi en conjunto en el departamento», manifestó Santistevan.

El secretario departamental señaló que los 12 municipios declarados en desastre ya sobrepasaron su capacidad de respuesta con los recursos disponibles, por lo que la responsabilidad de atención pasa al nivel departamental, que también declaró emergencia.

En cuanto a las inundaciones, indicó que seis municipios registraron afectaciones por las lluvias, que provocaron el desborde de diques y ríos.

Entre los casos mencionó a San Julián, Cuatro Cañadas y Hardeman, donde se reportaron daños en aproximadamente 17.000 toneladas de granos. Asimismo, en San Pedro, el desborde de un río llegó a cubrir alrededor de 17.000 hectáreas sembradas.

Por otro lado, la sequía afecta principalmente a municipios de la provincia Cordillera, entre ellos Cuevo y Boyuibe, donde, según Santistevan, la situación es más intensa que en años anteriores. También mencionó afectaciones por heladas y granizadas en tres municipios de la región de los Valles.

El coronel advirtió que uno de los principales riesgos para Santa Cruz está en las cuencas altas, desde El Torno hasta Samaipata y sectores aledaños, debido a la acumulación de grandes caudales de agua que pueden provocar desbordes y superar la capacidad de los defensivos existentes.

«La situación va a ser bien complicada, pero es precisamente por ello que el Gobierno nacional decreta un decreto supremo de emergencia nacional», sostuvo.

También indicó que desde hace dos meses se realizan capacitaciones a los municipios para preparar a los equipos de respuesta.

La Gobernación también solicitó al Gobierno nacional un desembolso económico para adquirir materiales destinados a la construcción inmediata de diques en zonas afectadas de Guarayos, San Julián y Cuatro Cañadas. Además, se prevé reforzar la disponibilidad de cisternas para atender a las comunidades golpeadas por la sequía en la provincia Cordillera.

«Ya se está mandando agua, pero eso de mandar en cisterna es como cuenta gotas, es harto lo que se necesita», advirtió la autoridad, al señalar que se requiere el desembolso de recursos que acompañe al decreto supremo de emergencia nacional.

Fuente: Red UNO