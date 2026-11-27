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«La lluvia que se registró, que fue en pocas horas, pero que las precipitaciones fueron mayores a 120 milímetros, ha ido bajando porque en el río Espejo, la topografía ayuda para que el agua baje rápido», afirmó Jordán, este jueves, en ON-Otra noche con Sissi, de EL DEBER.

No obstante, el funcionario admitió que la lluvia provocó zozobra por lo menos unas tres horas que no bajaba.

«Ese sector (del río Espejo) es uno de los más complicados que tenemos porque hay antecedentes. Por eso estábamos constantemente monitoreando en la zona del río Yapacaní. Pero gracias a Dios, el día de hoy las precipitaciones no han sido muchas, entonces ya los ríos se han ido normalizando su cause», señaló.

Hay preocupación aún

Sin embargo, Jordán subrayó que ahora tienen un problema en el sector del municipio de San Pedro. «Por el boquete que ya está hace meses ahí abierto y que estábamos trabajando, pero lamentablemente no lo concluimos todavía y el río está en ese sector nuevamente inundando las zonas productivas«.

Es por ello, que el director del Searpi adelantó que para este viernes tienen previsto visitar hasta Hardeman para analizar la situación y ver la posibilidad de acelerar los trabajos en ese boquete.

En tanto, el funcionario recomendó a la población informarse por los canales oficiales de la institución, ante cualquier eventualidad o pronóstico que pueda afectar no solo cultivos, sino también poblaciones.