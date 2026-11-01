Tragedia en Santa Cruz: Un muerto tras accidente protagonizado por tres vehículos

Una colisión múltiple entre una vagoneta, un camión y una camioneta dejó una persona fallecida y otra herida en la carretera Santa Cruz-Trinidad, en el municipio de Cuatro Cañadas, de acuerdo con el reporte de Raúl Pereira, subdirector de la Unidad Operativa de Tránsito.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 20:10 del sábado y, según las primeras investigaciones, todo se dio por una presunta invasión de carril de uno de los motorizados.

Pereira informó que el hecho se registró a la altura de la planta de Emapa y las primeras diligencias establecen que el camión circulaba desde Santa Cruz con dirección a Trinidad cuando se encontró con una vagoneta blanca que aparentemente invadió su carril.

Tras el primer impacto entre el camión y la vagoneta, una camioneta que circulaba detrás de este último vehículo terminó chocando de frente contra el camión. Como consecuencia de esta segunda colisión, el copiloto de la camioneta perdió la vida en el lugar del accidente.

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En tanto, el conductor de la camioneta sufrió lesiones de gravedad, por lo que también figura entre los afectados por el siniestro, según el reporte de Pereira.

Los tres motorizados registraron daños materiales de consideración.