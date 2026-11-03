Vocero asegura que Maldonado tiene la plena confianza del presidente Paz

El vocero presidencial, afirmó que las amenazas contra el viceministro de Régimen Interior y Policía no solo buscan intimidar a una autoridad, sino que podrían constituir un ataque contra el orden institucional y la lucha contra el crimen organizado.

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Fuente: Red Uno

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, aseguró que el viceministro de Régimen Interior y Policía, Peter Maldonado Bakovic, cuenta con la plena confianza del presidente Rodrigo Paz Pereira y el respaldo del Gobierno nacional, tras las recientes amenazas dirigidas contra la autoridad.

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Gálvez sostuvo que las intimidaciones se producen en medio de las acciones emprendidas contra organizaciones criminales que operan en territorio boliviano.

“Goza de la confianza plena del presidente”, respondió el vocero al ser consultado directamente sobre el respaldo del mandatario a Maldonado.

Gobierno ratifica respaldo y protección a Maldonado

Gálvez señaló que las autoridades encargadas de enfrentar a las organizaciones criminales están expuestas a amenazas debido a las operaciones y decisiones que adoptan.

“El viceministro justamente es el responsable del Régimen Interior, es quien realiza este tipo de tareas y lamentamos en sumo grado que sea objeto de las amenazas”, manifestó.

En ese sentido, ratificó que Maldonado cuenta con el apoyo del Ejecutivo para continuar desempeñando sus funciones.

“Ratificamos como Gobierno nacional el pleno respaldo a las tareas que realiza y a la protección que corresponde a él y a todas las autoridades”, afirmó.

El vocero explicó que una de las hipótesis investigativas apunta a que los mensajes contra Maldonado buscan frenar las acciones gubernamentales contra el crimen organizado.

“Más allá de esa focalización en la autoridad, el viceministro Maldonado, en realidad, es un mensaje para con el sistema político”, sostuvo.

Según Gálvez, el Gobierno interpreta estas amenazas como una posible confrontación contra las instituciones del Estado y no únicamente como un conflicto personal con el viceministro.

“No vemos una focalización específica y personalizada en el viceministro, aunque a él se lo menciona, sino más bien que es una amenaza al orden constituido”, explicó.

No obstante, aclaró que esta interpretación forma parte de las hipótesis que deberán ser confirmadas por las investigaciones.

Investigan si las amenazas están relacionadas

Consultado sobre si los responsables de las amenazas contra Maldonado serían los mismos que anteriormente habrían intimidado al presidente y a su familia, Gálvez evitó establecer una relación.

Explicó que corresponde a la Policía y al Ministerio Público determinar quiénes están detrás de estos hechos.

“Francamente son objeto de investigación y evitaría referirme al tema para no interferir en esos procesos investigativos de cosas tan serias y delicadas”, señaló.