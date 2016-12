6 cosas que los hombres deben entender de los mensajes de texto femeninos

Para fortalecer el amor en una relación de pareja, es fundamental mantener los detalles, las sorpresas y el romanticismo. En la actualidad mandar mensajes de texto se ha convertido en parte esencial de la vida, es una manera fácil de comunicarnos y mantener presencia aún en la distancia.

Si los hombres desean mantener una relación exitosa con su pareja, deben entender cómo funcionan los mensajes que las mujeres mandan, puesto que muchas veces se deja volar la imaginación ocultando las verdaderas intenciones.

Las mujeres actúan de manera diferente a los hombres, puesto que nosotras somos más perceptibles a enamorarnos con frases, al contrario de ellos que son más visuales. Así que cada frase, emotición o palabra tienen muchos significados y sentidos diferentes.

1.- Cuando usamos los emoticones

Es una manera fácil de expresar nuestros sentimientos sin tener que escribir una palabra, por lo regular los emoticones son emociones y cuando una mujer los manda en un mensaje de texto, quiere decir millones de frases en un pictograma.

Los corazones, la carita feliz, la carita triste, el beso, la carita sorpresa, todos son un reflejo de nuestra personalidad, así ellos podrán descubrir fácilmente rasgos distintivos de cómo somos y cuál es nuestro estado de ánimo.

Por lo regular los emoticones proyectan que la mujer es tierna, cariñosa, infantil, dedicada, alegre, entusiasta y vive la vida sin complicaciones. Son mujeres que se comunican de manera directa, clara y concisa, sin rodeos.

2.- Cuando escribimos preguntas

¿Dónde estás?, ¿Cómo estás?, ¿Qué haces? Es una manera de expresar nuestro interés y preocupación por la persona que amamos. De ninguna manera se escriben con la intención de hostigar o invadir la intimidad de la pareja.

Muchas veces las mujeres solo deseamos que la pareja comprendan que él es importante en nuestra vida, que es parte fundamental de nuestro vivir cotidiano y que es una necesidad básica el mantener comunicación y hacer presencia.

3.- Cuando se omiten los apodos

Muchas veces por las responsabilidades y obligaciones de la vida, los mensajes de texto que mandamos a los hombres suelen carecer de romanticismo, escribimos lo que en realidad tenemos que transmitir e informar. Esto no quiere decir que la mujer no ame a su pareja, simplemente que en ciertos momentos no se tiene tiempo ya sea por el trabajo o por cualquier otra actividad.

Como por ejemplo: Amor, Mi vida, Mi alma, Corazón, muchas veces omitimos la palabra romántica.

4.- Cuando escribimos “te extraño”

Es una manera de demostrar que la persona que amamos está en nuestros pensamientos. Algunos hombres creen que cuando la mujer escribe “te extraño” es porque requiere de su presencia inmediata porque necesita de él. Sin embargo, solo es una frase que tiene muchos significados, como: estoy pensando en ti, te amo, eres especial, eres importante en mi vida, estoy enamorada.

5.- Mensajes suspenso

Así como lo escuchas mensajes donde la información es incompleta esperando que la pareja actué de inmediato y acuda a reconfortarnos. “Me estoy tomando un rico café pero…” O simplemente cuando las mujeres mandamos mensajes cortos y dejamos pasar unos minutos para que él espere con ansias lo que queremos decir. Es una táctica para mantener y llamar la atención de la pareja.

6.- Cuando mandamos más fotos que texto

Los hombres son más visuales, así que la intención es reforzar y fortalecer el entusiasmo y la motivación para que ellos deseen vernos. Mandamos fotos de nuestra persona, del lugar donde nos encontramos, del trabajo, de los hijos etcétera, todas ellas con la intensión de fortalecer los lazos afectivos y estimular su compromiso.

Los mensajes de texto solo son una manera para fortalecer el amor, sin embargo, nunca reemplazara la manera presencial puesto que es más efectivo estar con la persona que amas. Así podrá identificar sus actitudes y comportamientos cuando expreses tus sentimientos.

Fuente: www.whatthegirl.com