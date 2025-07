A 30 días de las elecciones: ¿Tuto y Samuel podrán sumar apoyo?

“La de Tuto se ha terminado parapetando más en el antimasismo y se muestra más como una candidatura de élite. Samuel ha ganado un poco de ventaja por su acercamiento con el pueblo, y por eso mantiene una ligera ventaja”, destacó Saavedra.

Santa Cruz.- El analista político Carlos Saavedra advirtió que los candidatos Samuel Doria Medina de Alianza Unidad y Jorge Tuto Quiroga de Alianza Libre, se están disputando el mismo segmento de votantes, principalmente del electorado antimasista, pero que no logran conectar con las periferias y con el votante de centro que, será crucial en los últimos días de campaña.

Ante la pregunta sobre si Samuel y Tuto podrán aumentar su apoyo electoral en los últimos 30 días, Saavedra señaló que ambos aspirantes a la presidencia están hablando al mismo electorado, lo que limita su capacidad de expansión.

“Están hablando al mismo electorado, ese es su problema. Ayer me gustó un dato: la segunda opción del voto de Samuel es Tuto, y la segunda opción del voto de Tuto es Samuel. Se están peleando el mismo electorado. Yo creo que hay un temor de los partidos de oposición a hablarle a otro electorado que antes votaba por el MAS y no terminan de hablarle a ese electorado, no lo entienden”, explicó Saavedra en entrevista en el programa radial de La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano..

El analista advirtió que, si bien ambos candidatos compiten por los votos de quienes se oponen al MAS, la clave para ganar esta elección está en conectar con el votante del pueblo, especialmente con aquellos que en el pasado votaron por el MAS, pero ahora buscan una opción distinta.

Saavedra destacó que, a pesar de las propuestas que ambos candidatos hacen sobre el futuro de Bolivia, sus campañas no logran transmitir cercanía con el pueblo, especialmente con las periferias urbanas y rurales, donde las necesidades sociales y económicas son prioritarias. El analista sugirió que las campañas de ambos políticos se han centrado en un perfil más elitista y alejado de la realidad cotidiana de la mayoría de los bolivianos.

“No es sólo decirle cosas correctas, sino cómo se muestran. En la estética de las campañas, los lanzamientos de los planes, los acuerdos siempre en hoteles 5 estrellas. Yo creo que tienen una estética muy alejada de lo popular”, afirmó Saavedra.

Saavedra también comparó la estrategia de ambos candidatos, resaltando que, mientras Samuel Doria Medina ha logrado estar más presente en las laderas y zonas periféricas de La Paz, Tuto Quiroga parece haber centrado su campaña principalmente en Santa Cruz, lo que, según el analista, lo posiciona como una candidatura más elitista.

“La de Tuto se ha terminado parapetando más en el antimasismo y se muestra más como una candidatura de élite. Samuel ha ganado un poco de ventaja por su acercamiento con el pueblo, y por eso mantiene una ligera ventaja”, destacó Saavedra.

Saavedra también subrayó que las preocupaciones del electorado están centradas en la economía como principal tema de campaña. Sin embargo, también hay una preocupación simbólica por la inclusión social y el respeto al Estado Plurinacional, que los candidatos deben considerar en sus mensajes.

“Las preocupaciones de la gente son economía, número uno. Pero también hay mucha gente que quiere que el orden simbólico, la inclusión social, se mantenga. No es lo fundamental en la campaña, pero hay que guiñarle a esa gente, decirle ‘yo no he venido aquí a demoler el Estado Plurinacional, no he venido a pisotear los derechos que se han construido en estos años, las cosas que se hayan hecho bien’, sino que puedo respetarlas y enfocarme en la economía”, concluyó Saavedra.

