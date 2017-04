Actualización de Pokémon GO para evitar las trampas de los entrenadores

Desde prácticamente la llegada de Pokémon GO a las tiendas digitales las trampas han estado presentes en el juego, tanto para simular la ubicación como otras prácticas más graves. Precisamente esas prácticas son las que Niantic quiere evitar con una nueva actualización de Pokémon GO que han lanzado ahora.

Hace sólo unos días conocíamos muchas de las novedades que nos ofrecerá Pokémon GO este próximo verano, e incluirán eventos legendarios, intercambios o batallas, una serie de novedades que sin duda van a mejorar y mucho el juego.

Una actualización de Pokémon GO para evitar las trampas en el juego

Las trampas en Pokémon GO no están relacionadas solamente con la ubicación de nuestro entrenador, para poder capturar todas las que queremos sin tener que movernos del sofá. Sino que hay una práctica mucho más dañina denominada Sniping, y que consiste en buscar Pokémon de unas determinadas gracias a bot que los buscan de forma automática. Gracias a estos bots los entrenadores pueden buscar distintos Pokémon de determinadas características y siempre en una misma zona, lo que hace que el juego para estos entrenadores sea mucho más sencillo, y monótono que para los que no cuentan con estos bots.

Con estas trampas sobre la mesa Niantic ha querido tomar cartas en el asunto lanzando una nueva actualización que elimina el aspecto más predecible del juego. Si hasta ahora todos estos Pokémon contaban con unas características similares, por lo que era posible encontrarlos fácilmente, el factor aleatorio ha llegado con la última actualización del juego, esto quiere decir que ya no va a ser tan sencillo hacerse con esos Pokémon, porque la aleatoriedad será la tónica en las estadísticas de los Pokémon, de manera que los bots tendrán mucho menos éxito con esta nueva actualización.

Así que poco a poco Niantic va estrechando el cerco de los entrenadores tramposos, algo que como es obvio va en beneficio del resto de jugadores que no optan por este tipo de trampas para cazar a los mejores Pokémon. Como es lógico se trata de una actualización que sólo notarán los tramposos, para el resto de entrenadores las cosas seguirán siendo “iguales”, y eso sí, más justas, al reducir el poder de los jugadores tramposos en el juego. Un Pokémon GO que ahora cuenta con una dimensión mucho más real y alejada de la locura que lo rodeó en su lanzamiento el verano pasado, con millones de jugadores en todo el mundo cazando Pokémon en auténticas hordas.

Fuente > Softpedia

Fuente: movilzona.es