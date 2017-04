Ordenan aprehensión de la asesora legal del Comando General de la Policía

La Paz, 26 de abril (ANF).- El Comando General de la Policía Boliviana está en busca de quien fuera la asesora legal de esa institución para aprehenderla y remitirla a la justicia ordinaria, al estar acusada de ejercer la abogacía con un título profesional falso.



“Ayer me reuní con el Subcomandante y me dijo ya tenemos los mandamientos de aprehensión contra esta doctora Puña, pero a ella no sabemos dónde encontrarla”, informó a ANF el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Raúl Jiménez.





Jiménez dijo que remitió todos los informes de la acusada al Comandante de la Policía, general Abel de la Barra, porque se ha constatado que los certificados de nota de la sindicada son falsos y a pesar de eso estaba trabajando como asesora del Comando.

La sindicada trabajaba alrededor de seis años en el Comando y las autoridades policiales no se percataron de la irregularidad en el título de la funcionaria.

Agregó que la hermana de la acusada también ejercía la abogacía con un título profesional falso.

Finalmente mencionó que las hermanas se dieron a la fuga y la policía continúa con las investigaciones hasta capturarlas y remitirlas a la justicia ordinaria.

Fuente: noticiasfides.com