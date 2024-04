Dos concejales de Potosí se agarraron a golpes, uno fue evacuado en camilla

La sesión nuevamente fue suspendida, esto generó discusiones entre dos partes, aquellos que apoyan la decisión de cambiar a la autoridad interina contra los que rechazan la medida.

Unos siete concejales pidieron que se sesione este jueves porque demandan que se pueda designar a Lesli Flores como alcaldesa interina en reemplazo de Mayra Churata.

Estos legisladores municipales consideran que la designación de Churata no se hizo dentro de la norma, por lo que consideran la designación como irregular.

El concejal Henrry López, quien formó parte de la pelea, argumentó que el presidente cerró abruptamente la sesión porque no pretende llevar a delante la sesión.

“Había todas las garantías, todos los concejales estaban presentes. Ahora se hace al enfermo seguramente para no llevar a delante esta sesión. Seguro cuántas bajas sacará”, dijo a los medios locales.

López explicó que la trifulca comenzó cuando su persona ingresó hasta el hemiciclo del concejo para exigir al presidente del Concejo que se lleve a delante la sesión agendada, pero fue provocado por éste.

“Cuando hemos ingresado, le he dicho: ‘¿qué ha pasado, por qué nos estas sesionando le he dicho?’. ‘A ver: empújame, empújame me ha dicho’. Lo único que he hecho es tocarle así (movió el codo) al compañero y ‘chin’ me ha dado un puñete. Si me dice ‘tócame’, yo le he tocado, pues”, detalló.

Mayra Churata del partido Movimiento Cívico Popular (MCP) fue designada como alcaldesa interina por el lapso de un año, en reemplazo de Lesly Janeth Flores, quien estuvo en el mismo puesto por tres meses.

La designación la autoridad interina municipal se dio a causa de la detención preventiva de Jhonny Llally, quien enfrenta diferentes procesos penales en la Villa Imperial.