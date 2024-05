Cambios en la Alcaldía cruceña: Pol y Flores asumen cargos como estrechos colaboradores de Jhonny

Fuente: Unitel

Desde este jueves 2 de mayo asumen las funciones de sus nuevos cargos Rolando Pol, como director de Asuntos Jurídicos, y Alejandra Flores, responsable de la Dirección General Municipal de la Alcaldía de la capital cruceña.

Pol asume en lugar de Erwin Tapia, cuya renuncia se conoció el pasado 19 de abril y que se produjo en un momento en el que los concejales realizaron una solicitud al alcalde Jhonny Fernández en la que le pidieron hacer cambios en su gabinete reemplazando a las personas que “no están apoyando la gestión”.

En su carta de renuncia, que tiene fecha 19 de abril, Tapia expone al alcalde Fernández, que su salida es con efecto inmediato y que la decisión fue tomada después de considerar detenidamente diversos aspectos personales y profesionales.

Mientras que Flores asume en lugar de Juan Carlos Solares, quien fue denunciado por particulares que lo involucran en el presunto delito de estafa.

Solares incluso tuvo un impasse por este tema con el concejal de Demócratas Manuel Saavedra al que anunció que le iniciará un proceso.

“Esta decisión la he tomado no porque me hayan corrido con la vaina de sable mis detractores gratuitos, sino tomando en cuenta de que lo político acá no va a prevalecer contra la dignidad de mi persona, de mi familia”, dijo Solares en conferencia de prensa.