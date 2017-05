Zapata dice que Quintana ‘forzó’ para su sentencia

Se suspendió la lectura íntegra de la condena en su contra. El exministro evitó hablar sobre la mujer durante su posesión. Son casi 500 días desde que estalló el escándalo

Jesús Reynaldo Alanoca Paco







Gabriela Zapata, la expareja del presidente Evo Morales, acusó al exministro de la Presidencia, hoy embajador en Cuba, Juan Ramón Quintana, de “forzar” el proceso en su contra, por el que fue sentenciada a 10 años de cárcel.

“Yo creo que el anterior querellante, como se ha aplazado en su acusación, ha forzado acá (en este proceso), estamos hablando del exministro Juan Ramón Quintana. Después yo voy a dar más detalles”, dijo la exgerente de la empresa China CAMC, cuando salió del juzgado.

Hoy debió realizarse la lectura íntegra del fallo en su contra, pero ese proceso fue postergado para el 31 de marzo. Su defensa adelantó que apelará la decisión judicial y ella sostiene que no le permitieron demostrar el origen de su fortuna.

“Prácticamente (este proceso) ha sido injusto, porque ha mi no me han permitido demostrar de donde es mi dinero. Si supuestamente mi dinero no proviene de mis parejas, no he hecho tráfico de influencias, no me han comprobado ni me han demostrado qué negocios he hecho desde el Ministerio de la Presidencia, entonces quién me ha dado el dinero”, explicó Zapata.

Aseguró que “no tengo el millón de dólares, no está ni en la acusación esta cifra. Ni siquiera han presentado un informe de la UIF para hacer el proceso, entonces veo completamente una manipulación”.

Quintana, consultado por EL DEBER sobre el caso cuando fue posesionado embajador, declaró: “no tengo ninguna opinión, eso discurre por la vía judicial, por lo tanto es la vía judicial la que se hará cargo de ese tipo de asuntos. No, no voy a comentar”.

Zapata, quien debería cumplir su condena en el penal de Miraflores, donde se encuentra desde el 24 de marzo de 2016, se mostró preocupada por la situación en la que queda su familia.

“Me siento afectada porque mi hija prácticamente está quedando huérfana, tiene seis años mi hijita”, comentó. La menor está bajo el cuidado de sus abuelos en Cochabamba.

