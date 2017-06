Dalma Maradona salió al cruce de Dani Alves para defender a su papá

El brasileño criticó al Diez y la hija mayor de Diego le mandó una carta.

Dalma se sacó una foto con Diego en el estadio del Chelsea. (Twitter: @dalmaradona)

Dalma Maradona salió con los tapones de punta contra Dani Alves. La hija mayor del Diez defendió a Diego ante las duras críticas del lateral brasileño de Juventus que había dicho que el astro argentino no era un “buen ejemplo para los jóvenes” y que no estaría orgulloso de decir que “ganó una Copa del Mundo con un gol con la mano”. Dalma no se la dejó pasar.

La hija actriz de Maradona escribió una carta y se arrobó al brasileño en Twitter: “Ojalá tenga un segundo para leerme”, le escribió. La carta completa.

Como lo critico mucho a mi papá , tmb lo defiendo y así será SIEMPRE! Ojalá @DaniAlvesD2 tenga un segundo para leerme! pic.twitter.com/wxkjhDP5OE — Dalma Maradona (@dalmaradona) 17 de junio de 2017

Fuente: clarin.com