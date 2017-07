Concierto de Wisin & Nicky Jam estuvo repleto de excesos

Los excesos, el alcohol y descontrol reinaron en el concierto que brindaron los reguetoneros Wisin y Nicky Jam, la noche del pasado viernes 07 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera.

Se pudo observar un elevado consumo de bebidas alcohólicas. Cómo ingresa la cerveza y el trago al concierto en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera?, ¿ Ss que acaso los organizadores tenían permiso del municipio para vender bebidas alcohólicas?, He sido víctima con mi familia de un espectáculo bochornoso, abandoné el concierto por seguridad. Traté de no hablar de este tema pero lo que ví me sobrepasó. Habían niños, adolescentes, familias enteras por que los cantantes que se presentaban tienen ese público. Me queda la duda ¿Qué controla la policía?

Mujeres que al calor de las bebidas terminan quitándose la ropa delante de la gente que asistió a gran concierto.

