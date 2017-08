A la cárcel, la mujer imputada de iniciar el incendio de Sama; un fogón de leña causó el desastre

La imputada por el voráz incendio en la serranía de Sama de Tarija, Carmen Rosa Zenteno Sanguino, alega inocencia, pero la justicia la sancionó por ahora con la detención preventiva. El lugar de inicio del incendio es indiscutible, la zona de Erquis Ceibal, a unos 50 metros del cerro de Sama, donde está la propiedad de esta mujer, que es la principal imputada por este siniestro. Ahí hicieron un pequeño fogón que comenzó con todo.

Envían a la cárcel a imputada de iniciar el incendio de Sama

Mientras ayer se realizaban las últimas tareas para poder controlar totalmente el fuego de Sama y en la plaza de San Lorenzo, los chunchos y cientos de personas engalanaban la ciudad celebrando un aniversario más de su santo. En el juzgado público mixto y de instrucción penal N°1 de aquel municipio, la imputada de haber originado el incendio, Carmen Rosa Zenteno Sanguino, fue sancionada con la detención preventiva.

“La suscrita juez público mixto de instrucción penal, en aplicación del artículo 233 numeral 1 y 2, artículo 234 numeral 1, 2 y 10, artículo 235 numeral 2 del Código de Procedimiento Penal dispone, dictar la medida de la detención preventiva de la ciudadana Carmen Rosa Zenteno Sanguino”, expresó la juez, Teresa Guerrero, en una audiencia cautelar que duró más de tres horas.

El Ministerio Público, la Gobernación y la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), fueron las instituciones que pidieron la detención preventiva de Zenteno, debido a las más de 10.600 hectáreas afectadas, los problemas ocasionados al medio ambiente, las tres muertes a raíz del incendio y la falta de una certificación del domicilio legal de la imputada.

Esta postura estaba fundamentada en informes institucionales que reportaban los daños ocasionados, así como declaraciones de testigos que habían visto salir humo de la parte posterior del domicilio de la imputada al realizar la quema de basura, antes del inicio del incendio forestal.

La abogada de Zenteno, Carla Loaiza, negó tales acusaciones y dijo que no habían fundamentos claros, además de simples declaraciones, que demuestren la culpa de su defendida; pero además intentó desvirtuar la postura sobre el peligro de fuga y obstaculización de la otra parte, pero no pudo hacerlo toda vez que no presentó documentación necesaria para demostrar un domicilio legal de Carmen Rosa. Esto porque no consiguió un certificado emitido por la Policía, por ser fin de semana.

Quiso también convencer a la juez de que no era necesaria una detención preventiva, toda vez que su defendida padecía de varios problemas de salud. Por eso, llegó incluso a sugerir una detención domiciliaria como muestra de la voluntad de su defendida para colaborar con las investigaciones; empero el certificado médico que entregó no fue emitido por médicos especialistas que den fe de las enfermedades que la imputada sufre, según apreció Guerrero.

Así, la juez justificó su decisión indicando que la víctima, en este caso la sociedad, a raíz del incendio ha sido afectada en su seguridad, en su salud, su medio ambiente, la reserva ecológica de Sama, la biodiversidad, los animales silvestres y las personas. Pero además dijo que los peligros procesales no fueron enervados totalmente por la defensa de la imputada, razón por la cual se encuentra latente el peligro de fuga y obstaculización, motivo por el que se hace necesario asegurar la presencia de la encausada.

Tras escuchar el fallo judicial, la afectada dijo con lágrimas en los ojos, que la justicia se equivoca con ella, pues aseguró no ser la responsable de semejante desastre que enlutó a la población tarijeña. Afirmó que ella no se encontraba en su domicilio de Erquiz Ceibal cuando se originó el incendio y recordó que desde que el fuego se propagó, ella estuvo todos los días ayudando a que se apaguen las llamas. Esto, hasta el momento de su aprehensión.

“Fui a mi domicilio y prendí mi fogón como siempre lo hago para cocinar, lo apagué y como mi casa es libre, todo el mundo pasa por mi casa. Creo que están cometiendo el mismo error que con ese joven que estaba cumpliendo tres años en la cárcel y resultó inocente. Siento lo mismo y pienso que alguien prendió el fuego después. No puede ser que el fuego se haya iniciado después de tantas horas que yo me retiré de mi casa; el fuego solo lo prendí para hacer mi desayuno y mi almuerzo, nada más”, dijo entre llanto y con las manos esposadas, Carmen Rosa Zenteno, de 50 años de edad.

“No se ha visto la objetividad, se está forzando una detención preventiva porque ella no ha sido la que ha estado al inicio del incendio, el 9 de agosto a horas 13.30. Suponemos que ha sido una tercera persona porque en el campo todo el mundo realiza comida al fuego. Es algo injusto para mi cliente”, añadió la abogada defensora, tras apelar la decisión judicial.

Un fogón de leña causó el voraz incendio en Sama

(elPeriódico-agosto 14/2017).- “¡Hay humo en la casa de doña Carmen Rosa!”, fue la primera alerta del voraz incendio que consumió más de 10 mil hectáreas en la serranía de Sama y que dejó el saldo fatal de tres personas fallecidas, además de la pérdida de vida silvestre con fuertes secuelas en el medio ambiente.

El lugar de inicio del incendio es indiscutible, la zona de Erquis Ceibal, a unos 50 metros del cerro de Sama, donde está la propiedad de Carmen Rosa Zenteno Sanguino, la principal imputada por este siniestro. Ahí hicieron un pequeño fogón que comenzó con todo.

Los vecinos de Erquis empezaron a ver el miércoles al mediodía el humo que salía de forma intensa de la propiedad de Zenteno. Uno de los testigos, refiere que al volver de almorzar ya empezó a ver fuego y por ende, alertó a los demás vecinos. ¡Fuego, fuego, fuego!, gritaron.

Rápidamente fueron a tocar las puertas de la propietaria de esa casa, pero nadie abría, la dueña no se encontraba.

Los comunarios intentaron apagar el fuego, pero los fuertes vientos hacían vanos sus esfuerzos, propagándose rápidamente, por lo que llamaron a la Policía de San Lorenzo.

Los policías fueron a verificar a la zona y al ver la gravedad del hecho, se comunicaron con la Unidad de Bomberos.

Entre policías, bomberos y comunarios sumaron unas 70 personas que lucharon contra las llamas que se propagaban rápidamente hacia la falda de Sama, sin recibir respuestas hasta ese momento de la Gobernación que también ya había sido alertada.

La propietaria al ser informada, llegó al lugar esa misma tarde junto a su esposo. “Sacamos baldes con agua, hicimos de todo para tratar de sofocar el fuego”, relata entre sollozos, quien se encuentra ahora detenida en el penal de Morros Blancos por este hecho.

Unas 10 hectáreas se quemaron ese día, lanzando una alerta a las instancias departamentales para controlar el incendio, pero los vientos no cesaban, y la tragedia terminó cinco días después consumiendo más de 10 mil hectáreas.

¿Qué pasó? Es la pregunta que se trató de esclarecer en la primera audiencia por este caso, la que fue realizada en el Juzgado de San Lorenzo.

La Fiscalía imputó a Carmen Rosa por los delitos de incendio, deterioro y destrucción de la riqueza natural.

El Ministerio Público realizó una inspección ocular a la zona, detectando que en el sector que inicia el fuego, había unos troncos quemados, con los que habrían realizado una tipo fogata, los que estaban en la propiedad de Zenteno.

A la imputación de la Fiscalía, se adhirieron en calidad de víctimas, la Gobernación de Tarija como la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).

El informe técnico de la ABT, da una muestra satelital de cómo fueron progresando los focos de calor desde el 9 de agosto hasta el domingo 13.

En ese informe puede verse el sitio exacto en el que inicia el incendio y de ahí, empiezan a proliferar los focos.

El informe técnico de la Gobernación tiene las mismas coordenadas, el incendio inicia en la comunidad de Erquis Ceibal, precisamente, en la propiedad de la imputada.

Los testigos que declararon ante la Fiscalía, indicaron que vieron un día antes a Carmen Rosa quemar en su propiedad.

Presumían que estaba quemando basura, incluso uno le habría advertido, por los vientos y la temporada, pero no le hubiese hecho caso.

La mujer dejó las leñas en el lugar y retornó a su domicilio en la ciudad de Tarija.

El fuego no se apagó del todo y con las fuertes ráfagas de viento registradas al día siguiente, inició el incendio.

“Pese al calentamiento global, la imputada no tomó previsión alguna”, lamentó uno de los técnicos de la ABT en su argumentación en la audiencia.

Además de los informes satelitales, la ABT envió a tres ingenieros que verificaron en Erquis Ceibal, encontrando los leños en el sector izquierdo de la propiedad de Zenteno.

“Fueron de manera oculta, eso no se hace”, refutó las argumentaciones de la Fiscalía, la abogada defensora, Carla Loayza Cardozo.

Loayza Cardozo, indicó que Carmen podría haber ayudado a los fiscales a realizar su trabajo, explicándoles o haciendo el recorrido junto a ella en su propiedad que fue inspeccionada sin su permiso.

Lo cierto es que el fuego inició en esa propiedad, en el lado izquierdo y de ahí, saltó hacia el cerro que se encuentra a 50 metros.

Fallo

La audiencia inició a las 11 de la mañana de este domingo en la pequeña sala del Juzgado de San Lorenzo, mismo que se ubica atrás de la iglesia del pueblo, pudiéndose escuchar en medio del tenso ambiente, el tronar de las flechas de los promesantes chunchos que hacían su paso por las calles de este municipio por la festividad del santo que lleva el mismo nombre.

La juez de San Lorenzo, Teresa Torres, determinó dar la detención preventiva a Zenteno en el penal de Morros Blancos.

Por los indicios la calificó como una persona “temeraria”, según refiere la imputación, además de estar vigentes los peligros procesales de fuga y de obstaculización.

El peligro de obstaculización debe según argumentó la juez, a que gran parte de los testigos son conocidos de la imputada, quien podría incidir en los mismos.

Entre los testigos, falta tomar las declaraciones informativas de tres funcionarios del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), quienes también tendrían alguna relación con la acusada, mismos que no se presentaron a la primera citación de la Fiscalía.

Respecto al peligro de fuga, si bien la imputada pudo comprobar que tiene una familia consolidada, no pudo demostrar que es propietaria del domicilio donde vive, además que la investigación revela que no está siempre en un solo inmueble, al ir constantemente a su propiedad en Erquis.

Existe una nota de los vecinos de Juan Pablo II, que certifica que ella vive en ese barrio, pero la misma no fue validada como prueba.

Otro elemento que jugó en contra de la imputada es que los certificados médicos que presentó estaban firmados por un ecógrafo, cuando aducía que tenía ataques de epilepsia e hipertensión, entre otras dolencias. “Un ecógrafo no es el especialista idóneo para decir que tiene hipertensión”, arguyó la juez.

Tras dar el fallo, hubo familiares que cuestionaron a la juez, quien se mantuvo en silencio a las interrogantes que le hacían, hasta que los pocos policías en el lugar desalojaron la pequeña sala.

Imputada

“Solo hice mi almuerzo a eso de las cinco y lo apagué”, dijo en su defensa Carmen Rosa, respecto al fuego encendido en su propiedad.

La mujer indica que fue un momento a su propiedad inmueble, hizo las labores domésticas y se preparó una comida a las 17.00 del martes 8 de agosto.

La comida se habría realizado en un antiguo horno que tiene en el lugar, asegurando que apagó el fuego, para retornar a su domicilio en la ciudad de Tarija, ubicado en el barrio Juan Pablo II.

“Me siento muy dolida”, dijo sollozando Carmen Rosa, tras conocer el fallo en su contra, mientras su esposo de 75 años, bajaba la mirada tratando de asimilar la noticia.

“Soy inocente”, aseguró al indicar que una tercera persona habría sido la responsable del incendio, pues cuando ella se fue de la propiedad, todo estaba apagado.

“Yo no estaba en el lugar cuando inició el incendio”, recalcó la mujer.

Rosa dijo sentirse como el joven cruceño, Reynaldo Ramírez Vale, quien fue sentenciado a 30 años de prisión por un feminicidio que no cometió. Los investigadores se dieron cuenta del error unos 4 años después de la sentencia.

Ramírez fue sentenciado por el parecido físico que tenía con el verdadero autor del crimen de una estudiante de 22 años.

“Ahora estoy viviendo lo que el joven ha pasado tres años injustamente”, aseguró.

La mujer de 50 años dijo sentirse conmovida por todo lo que ocurrió con el incendio, especialmente por las pérdidas humanas. “Me duele mucho”, dijo entre lágrimas.

Defensa

“Se está forzando una detención preventiva por la presión social”, lamentó la abogada defensora, Carla Loayza Cardozo.

¿La están tratando como un chivo expiatorio? Fue la pregunta realizada a la abogada, quien respondió afirmativamente, al decir que las autoridades necesitaban mostrar a un culpable de esta tragedia a la sociedad.

“Cualquiera lo pudo hacer, lo único que sabemos es que el fuego inició en la propiedad”, indicó Loayza.

La abogada refiere que la misma Fiscalía argumenta que Carmen Rosa estuvo en el lugar una jornada antes y no cuando inició el incendio, un día posterior.

“Está comprobado que ella no estaba ahí”, aseguró al recalcar que la Justicia estaba llevando a una mujer mayor a la cárcel.

“Ella cumple la profesión más noble que existe, de ser ama de casa, labor que le están coartando”, dijo a los presentes en la sala.

Explicó que Carmen Rosa se encarga del cuidado de su esposo de 75 años, quien tiene hipertensión y problemas cardiacos. También debe estar al cargo de uno de sus hijos que está enfermo.

Familiares responsabilizan a terceros del incendio

“La quieren inculpar a mi hermanita”, lamentó Pacífico Zenteno, quien es uno de los familiares que estuvo en la audiencia en San Lorenzo.

Según Pacífico, la propiedad de Carmen Rosa, que es su vecina, no está totalmente cerrada, por lo que cualquier persona puede pasar por el lugar.

“Ahí acampan, hacen fogatas, es un sitio turístico”, dijo el hermano de la imputada por el incendio de Sama.

Refiere que a Carmen Rosa la están enviando a la cárcel para calmar a la presión social, pero en realidad, ella no habría sido la responsable del incendio. “Mucha gente va por ahí, siempre dejan sus colillas de cigarro”.

Pacífico desconoce si su hermana encendió fuego un día antes, al decir que no se encontraba en su casa ese día.

Respecto al argumento de la Fiscalía, dijo que el horno de la casa de su hermana, es el que heredó de su padre, uno antiguo que se encuentra en la cocina, no está al descubierto, indicando que es “imposible” que sea de donde se originó el incendio.

Refiere que los leños encontrados en la parte posterior de la propiedad no son los que usó su hermana para cocinar, sino otros que terceras personas los habrían cortado, al ser bastante gruesos.