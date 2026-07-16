Viceministro Paredes acusa a fiscal chileno de buscar beneficio personal con el descartado caso de la droga en madera

El fiscal carrera presentó en junio la madera boliviana incautada, donde -según dijo- estaban más de 100 toneladas de droga impregnada

eju.tv

El fiscal de Arica, Mario Carrera, denunció el hoy descartado tráfico de droga en madera impregnada por un interés meramente personal de postular a la Fiscalía General de Chile, una acusación que jefes policiales chilenos consideraron “ilegal, e insostenible jurídica y técnicamente”, según informó el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes.

“Tuvimos la visita de carabineros de Chile, del director de frontera, de un teniente coronel, y del agregado militar del consulado de Chile en Bolivia. Ellos coinciden con nosotros en que el comportamiento de ese fiscal ha sido absolutamente ilegal, e insostenible jurídica y técnicamente”, afirmó la autoridad.

Recientemente se conoció que laboratorios de Chile descartaron de forma definitiva la presencia de sustancias controladas impregnadas en la madera boliviana de exportación, la cual había sido incautada en puertos chilenos en junio. En su momento, el fiscal Carrera presentó el caso en un gran despliegue mediático que ahora quedó desvirtuado.

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Paredes aseguró que el fiscal chileno utilizó a Bolivia para sus fines personales de ascender en su carrera judicial en el vecino país.

“Ha tratado de utilizar a Bolivia para, digamos, destacarse”, cuestionó el viceministro en una entrevista con el diario El Deber.

Según lo que dijo el fiscal en ese entonces, en la madera incautada estaban impregnadas más de 100 toneladas de droga, lo que ahora quedé descartado