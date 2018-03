Ecojet niega denuncias de pasajeros

La aerolínea negó una mala atención, dijo que cambios de vuelos y retrasos se deben a cambios climáticos e inspecciones técnicas



23/03/2018

En los últimos días han llegado una ola de denuncias y reclamos a El Bunker, programa radial conducido por Agustín Zambrana, de pasajeros que compraron la ruta aérea en vuelos directos SCZ-TDD; TDD-SCZ de la aerolínea Ecojet, donde expresan su molestia porque a último momento hay cambios en el plan de vuelo y tienen que hacer escalas obligatoria en La Paz y Cochabamba. La aerolínea negó brindar una mala atención.

Al respecto, el Bunker se comunicó con la aerolínea, quien a través de su gerente regional, Alberto Árabe Añez explicó que los contratiempos se deben en su mayoría a cambios climáticos y por las inspecciones técnicas que se realizan a último momento por cuestiones de seguridad. “Particularmente en el Beni por las lluvias se han estado retrasando los vuelos. Son razones técnicas que el pasajero no comprende, pero nosotros tratamos de dar un buen servicio”, acotó.

“Ecojet prima por la seguridad de sus pasajeros, si hay un cambio por condiciones climáticas yo espero que nuestros clientes entiendan que es por su seguridad el retraso, sabemos que es difícil porque el pasajero siempre quiere llegar a su destino lo más rápido posible”, añadió.

Según el gerente de la empresa cuando surgen este tipo de contratiempos se sigue un protocolo que consiste en llamar al cliente para informarle del mismo, en un plazo de 48 horas de manera que éste no resulte afectado. “Tenemos un protocolo donde se informa al cliente si hay un cambio o un problema para que este tome sus previsiones”.

Asimismo, señaló que en casos de inspecciones minuciosas pueden surgir más inconveniente porque es imposible comunicarse en ese momento con el cliente para informarle. “Si el avión necesita una inspección más aguda, por eso puede ser que se retrase, en ese caso no tenemos la retroalimentación inmediata para llamarlo al cliente y decirle que se atrasó y esos retrasos es una a dos horas máximo”.

“Nosotros tenemos una tasa de puntualidad del 98%, a veces uno o dos se molestan y hacen ver como si fuera algo permanente, pero no es así”, puntualizó.

Respuesta de las autoridades

En busca de más respuestas nos comunicamos con Odeco – Atención al usuario en el Aeropuerto Viru Viru donde la encargada de turno aseguró que no tiene ningún reporte de denuncia contra la aerolínea Ecojet y reafirmó que los cambios de vuelo se hacen estrictamente cuando se presentan cambios climáticos. “Yo registro y canalizo los reclamos de los pasajeros, no tengo reportado ningún reclamo de ningún pasajero de Ecojet, ni ningún reporte de demora o cancelación”.

“Si hay mal tiempo no se puede obligar a la línea aérea a que salga, por normativa ellos no pueden salir, no se puede arriesgar a los pasajeros”, añadió.

Asimismo, consultamos en las oficinas del Viceministerio de Defensa de los derechos del usuario y del consumidor Santa Cruz donde explicaron que solo atienden los reclamos o denuncias de pasajeros que hayan comprado sus pasajes en agencias de viajes y no en aerolíneas.

Neisa Peralta Arancibia, Técnico de atención al usuario y consumidor para Santa Cruz recomendó a los pasajeros que compraron sus boletos en agencias pasar por sus oficinas para hacer oficial el reclamo, el servicio es gratuito. “Si lo han comprado en una agencia tienen que pasar por las oficinas a sentar su reclamo, tienen que traer la fotocopia de su carnet, el pasaje que han comprado, toda la documentación que lo relacionan con el proveedor”.

“Es muy elemental para nosotros saber de dónde han comprado los pasajes para poder ayudar”, remarcó.

Peralta, indicó que al vulnerarse los derechos del usuario o consumidor el proveedor puede estar sujeto a tres tipos de multas que van desde 1.000 UFV, 3.000 UFV y 10.000 UFV de acuerdo a la gravedad del caso.

Redes Sociales la voz de los usuarios

Muchos usuarios expresaron su molestia a través de las redes sociales y otros se animaron a compartir sus experiencias, aquí te mostramos algunas de las muchas denuncias que llegaron a nuestra página.

“Siempre es lo mismo, no solo en la ruta Santa Cruz – Trinidad sino también nos pasó 2 veces en la ruta Sucre – Trinidad, la respuesta a los Odecos es siempre la misma, improcedente”, dijo Gonzalo O.

Otras de las quejas fue de Clarita S. “A mí me cambiaron el horario sin avisarme, llegue al aeropuerto y el vuelo había salido muchas horas antes, llamaron a la oficina central para verificar si me habían llamado y efectivamente no, entonces exigí mi devolución y con vueltas y más me devolvieron el pasaje completo”.

José Ignacio también se animó a hacer su queja. “Totalmente cierto, me pasó exactamente eso el 8 de Diciembre, tuve que comprar un pasaje en TAM debido a la urgencia de mi retorno, pedí reembolso y por supuesto que no tuve respuesta, el pasaje me lo dejaron abierto por 1 año”.

“No es la primera vez que hacen esto??? La verdad que es un perjuicio para todos los pasajeros, lo peor que es nadie los controla o fiscaliza para que esto no vuelva a suceder!!!”, expresó Anwar F.

