Elecciones Judiciales: viceministra Alcón dice que el Gobierno no está detrás de los amparos constitucionales

Fuente: Unitel

Tras una serie de denuncias por una supuesta intromisión a la selección de postulantes al Órgano Judicial, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, dice que el Gobierno no está detrás de los amparos constitucionales que han paralizado el proceso de evaluación a los aspirantes para las elecciones judiciales.

“Hay una costumbre de tratar de responsabilizar de todo al Gobierno y al Ejecutivo cuando no es una competencia nuestra, no tenemos vinculación con los procesos, nosotros no tenemos competencia alguna”, dijo la autoridad a los medios de comunicación.

La autoridad pide a los miembros de las comisiones legislativas que están al frente de este proceso “asumir responsabilidades” y terminar el trabajo de selección para viabilizar las elecciones judiciales.

“Esperemos que puedan reencauzar y dar cumplimiento a la selección de postulantes que tanto se ha pedido y que se viabilice las elecciones judiciales. Está en manos de los asambleístas para poder avanzar y les pedimos asumir responsabilidades y no se necesita responsabilizar a otras instancias”, dijo Alcón.

En los últimos días, asambleístas de la oposición y del evismo culparon al Órgano Ejecutivo de estar interviniendo en el proceso de evaluación de méritos a los aspirantes a las judiciales.

La senadora opositora y parte de la Comisión Mixta de Constitución, Andrea Barrientos, dijo que existe una supuesta “intromisión” del Gobierno en todo el proceso de evaluación y selección de los aspirantes a altos cargos del Órgano Judicial.

“Tenemos clara que este proceso debe continuar y le exigimos al Gobierno que cese en su objetivo de cooptar el Tribunal Constitucional para tener una injerencia en este proceso”, agregó Barrientos.