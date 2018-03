Nicole Kidman y Reese Witherspoon cobrarán 1 millón de dólares por cada episodio de ‘Big Little Lies 2’

Las actrices han negociado su (nuevo) salario en la secuela de la serie y los altos ejecutivos no están demasiado contentos.

Las actrices de Big Little Lies (y Meryl Streep) han firmado un contrato millonario con HBO para hacer realidad la continuación de una historia feminista que llegó a millones de mujeres y hombres en todo el mundo, a pesar de que su productora ejecutiva, la actriz Reese Witherspoon, pensaba que la ficción solo apelaría a las madres en una situación similar.

Sin embargo, el tiempo demostró que sus expectativas habían sido demasiado modestas y los datos de audiencia permitieron que se valorase una segunda parte de la serie. Como no había nada firmado, las dos actrices protagonistas, Witherspoon y Nicole Kidman, pudieron renegociar su caché, que esta vez será de 1 millón de dólares por episodio.

Una ejecutiva de HBO se lamentó al respecto en una conferencia que ofreció en Israel. “Desde un punto de vista de presupuesto, en la segunda temporada de Big Little Lies no hemos tenido opciones y ha sido un poco como una violación”, aseguró Francesca Orsi. Cuando sus palabras trascendieron, la ejecutiva se disculpó mediante un comunicado a la CNN. “Obviamente, estoy avergonzada por la pobre elección de mis palabras”.

La secuela de la serie contará con 7 nuevos episodios, lo que supondrá 14 millones de dólares entre las dos intérpretes. Aun así, la cifra aun se encuentra muy lejos de la cantidad de dinero que la productora invierte en cada episodio de Juego de Tronos; y esto a los ejecutivos de la HBO no debe de parecerles tan mal.

Con todo, las palabras de Orsi podrían ser una desagradable casualidad, pero lo que ocurrió con un exejecutivo de Amazon confirma que no lo fue. Este les preguntó a algunos miembros del equipo si las dos actrices “enseñarían las tetas” en la serie; demostrando así que, a pesar de ser una intérprete veterana, aun debes ganarte el respeto de los hombres cada día que pasa.

Si además comparamos el millón de dólares por episodio con el presupuesto destinado a la última temporada de Juego de Tronos, que rondaría los 90 millones, aunque solo cuenta con 6 episodios; o el dinero invertido en las dos primeras temporadas de Westworld y Vinyl, en las que la productora habría invertido 100 millones de dólares, las quejas por parte de Orsi nos resultan sorprendentes.

A pesar de esto, Kidman ha firmado un nuevo contrato con la HBO para formar parte de un nuevo proyecto, una adaptación de la novela You Should Have Known, que en la ficción se conocerá como The Undoing; una obra feminista que nos anima a percibir las señales de machismo en los hombres y que podría ser un nuevo éxito para la actriz.

Fuente: revistavanityfair.es