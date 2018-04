Lorgio Vaca: “El pasado nos enriquece pero no somos conscientes de eso”

La exposición Lorgio en los anillos se inaugura hoy, a las 9:30. En ella se mostrarán muchos de los trabajos de Vaca; además, se hará un recorrido por seis de sus más prestigiosos trabajos artísticos

Adhemar Manjón

Son 50 años de carrera los que el artista Lorgio Vaca lleva en sus espaldas. Son más de 40 murales los que ha creado en este tiempo (aunque él dice que el número exacto no lo tiene, pueden ser más); desde el primero construido para un empresario cruceño hasta esos bastantes simbólicos y que llevan la historia de la ciudad en sus imágenes, como el que hizo en la isla del parque El Arenal.

Son 87 años de vida los que tiene Lorgio Vaca y aún sigue con la voz firme, con las ganas de trabajar y seguir ayudando a la cultura de Santa Cruz, es por eso que hoy, en el Centro de la Cultura Plurinacional (René Moreno N.º 369) se le rendirá un homenaje con la muestra Lorgio de los anillos, en la que se mostrarán fotografías de sus murales que muestran cómo fueron construidos y qué características tienen.

Además, durante todo este mes se ofrecerán talleres y charlas relacionadas con el muralismo y la arquitectura. La exposición se inaugura hoy a las 9:30, con un recorrido gratuito por las seis piezas más destacadas de Vaca, que se encuentran en diferentes puntos de la ciudad.

Una figura“Después de casi medio siglo de trabajo creo que es importante hacer un balance. Porque el artista de nuestro medio tiene que trabajar venciendo muchas dificultades”, manifestó.“El pasado nos enriquece pero no somos conscientes de eso”, arguyó don Lorgio.Vaca se define autodidacta, su padre era pintor aficionado y él decidió seguirlo. Aunque para no decepcionarlo estudió un tiempo Derecho -para que no se muera de hambre, le dijeron-, hasta que se dio cuenta que no iría a ninguna parte. Cuando toca la mirada al pasado, Lorgio Vaca recuerda a su esposa Ada Sotomayor, fallecida el año pasado, y menciona el camino que hicieron juntos. “Comprendimos que campo y ciudad son antagónicos, pero que no pueden vivir el uno sin el otro”, manifestó el escultor.

Para Vaca, Santa Cruz creció de un modo que nunca nadie lo esperaba. “Cuando estábamos comenzando el mural de El Arenal era 1969, cuando en la ciudad apenas éramos 94.000 habitantes. Se ha desarrollado de más, de una manera monstruosa, los habitantes piensan que se debe vencer a la naturaleza”, observa el artista.

Seguir creandoLorgio Vaca rememoró cuando conformó el grupo Anteo, con otros artistas como Walter Solón y Gil Imaná. También de cuando emigró a Venezuela y enseñó en la Universidad de Los Andes. “El que enseña no es el que tiene toda la verdad, ese era el pensamiento que fuimos desarrollando”, comentó. “Cada uno de nosotros tiene su verdad, lo que hemos aprendido. Podemos ser sabios en eso, pero cada uno tiene lo que sabe, y ¿cómo lo tiene? Lo tiene por herencia de millones de años”, apuntó.

Programa

Miércoles 4 de abrilInauguración de la exposiciónLugar: Sala Guaraní. Hora: 9:30. Posteriormente se hará un recorrido por seis de los murales más representativos del artista y que están distribuidos en la ciudad. El jueves 5 y el viernes 6 se repetirán las visitas guiadas en bus proporcionado por el CCP. Hora: 10:00.

Viernes 6 de abrilDiálogo en torno a la Ley de Declaratoria de Patrimonio No. 686. Hora: 19:00. Participan: Ministerio de Culturas, Municipio de Santa Cruz de la Sierra, UPSA y Cooperación Italiana.

Jueves 12 de abrilConversatorio. 19:00.

Fuente: eldeber.com.bo