Mesa dice que Diremar trabaja en propuestas razonables

En la U.C.B.

El ex presidente de Bolivia y vocero de la demanda marítima, Carlos de Mesa Gisbert, anunció la noche del martes en la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, que la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar) trabaja en el concepto de propuestas “razonables y posibles” si la Corte Internacional de Justicia (CIJ) fallara en favor del país, en su demanda marítima contra Chile, después de los alegatos orales de marzo.

“Bolivia tiene que entender que las propuestas que vaya a llevar a la mesa de negociación tienen que ser razonables, posibles, que no se vean internacionalmente como que Bolivia está pidiendo cosas que Chile no puede cumplir, porque está más allá de lo sensato, y de lo que Chile puede aceptar como bueno; este es un concepto, en el que puedo adelantarles, se está trabajando ya en Diremar, pero que tiene que irse profundizando en un conjunto de propuesta concretas”, sostuvo el ex Jefe de Estado en la conferencia magistral: “Reintegración marítima de Bolivia: retos y perspectivas después de los alegatos orales”.

Afirmó que no acatar el fallo de la CIJ tendría un costo para la imagen de Chile, pues “le ha dicho al mundo que es un país moderno, que está yendo a ser parte del primer mundo (…), que respeta las instituciones democráticas, que respeta las instituciones internacionales y organismos internacionales”.

El Rector Nacional de la UCB, Marco Antonio Fernández Calderón, que participó de la fase oral en La Haya, sostuvo que a “lo largo de los alegatos planteados surgió una fuerte sensación sobre injusticia”, en lo que respecta a la falta de cualidad marítima boliviana desde 1879.

Dijo que la “injusticia viene como fruto de la acción de los hombres en la construcción del orden temporal, no tomamos en cuenta a Dios y no cultivamos una espiritualidad que nos acerque a Él”. De ahí que anunció que la U.C.B. trabaja en el replanteamiento de su modelo educativo con el fortalecimiento de los espacios humanistas. “Como institución de educación superior católica tenemos que ser capaces de formar hombres y mujeres que ayuden a construir un mundo más justo, más solidario, más fraterno más consciente de la importancia del bien común”, acotó.

El Rector Nacional, que fue invitado por el Ministerio de Relaciones Exteriores para integrar la delegación boliviana en la fase oral ante la CIJ, informó que la U.C.B. tuvo una presencia fuerte en La Haya: el expresidente de Bolivia y actual Agente en La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, fue Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en la UCB; el expresidente y vocero de la demanda marítima, Carlos de Mesa Gisbert, es docente de la Carrera de Comunicación Social; el ex canciller Javier Murillo de la Rocha es Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Además, dijo, abogados graduados de la U.C.B. acudieron a los alegatos orales para apoyar al equipo jurídico boliviano.

Dijo que la delegación boliviana en La Haya también contó con las representaciones del Ejecutivo, Legislativo, expresidentes, excancilleres, académicos, empresarios, autoridades regionales y dirigentes de organizaciones sindicales.

Fuente: erbol.com.bo