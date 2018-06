Argentino se suma a la ola de comportamientos obscenos de latinos en Rusia

Al igual que en casos anteriores de fanáticos colombianos, peruanos y brasileños, el hecho no ha pasado desapercibido en las redes sociales, que se han volcado en contra del turista y su inapropiado comportamiento.

El hincha puso a repetir frases vulgares a una rusa que no entendía el español.

Me indigna ver videos como éstos donde se aprovechan de alguien que no sabe el idioma. Vergüenza le tendría que dar a cualquiera que crea que ESTO es gracioso. Me resulta patético y de muy forro lo que hizo éste hombre. Acá tenés al machirulo. pic.twitter.com/DKSzATeMuy

— Sofi Merklin. (@SofiMerklin) 19 de junio de 2018