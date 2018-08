Antequera: “Los árbitros que tienen fallas de reglamento van directo al congelador”

El Bunker

24/08/2018

Jorge Antequera, miembro de la Comisión de Árbitros de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), en un contacto telefónico en El Bunker, programa radial conducido por Agustín Zambrana, aseguró que los árbitros que cometen fallas de reglamento van directo al congelador, es decir son suspendidos hasta por cinco fechas. “Los árbitros que tienen fallas que para nosotros son fallas de reglamento, no de apreciación merecen ser sancionados, esos árbitros van a la congeladora, se los para hasta por cinco fechas”.

Antequera lamentó la situación crítica por la que atraviesa el arbitraje boliviano, dijo que hay muchas falencias pero que se está trabajado para mejorar. “Nuestro arbitraje no pasa por buen momento, estamos con falencias, estamos tratando de mejorar para que este arbitraje sea rescatable y tener una actitud buena para que el público salga tranquilo con unos buenos arbitrajes y actuaciones”.

Asimismo, manifestó que el árbitro boliviano no tiene garantías al momento de ejercer su oficio. “En nuestro país la garantía no es la policía, tener cuatro carabineros o policías alrededor de la cancha no es garantía, la garantía la da el mismo árbitro en el campo de juego con un buen arbitraje y a él le dan la garantía los Comité de Justicias Deportivas cuando lo hacen respetar”.

“La seguridad arbitrar en los Comités de Disciplina Deportiva deberían de funcionar de otra forma en este país, lamentablemente no se da esa situación y esa es una falla que en el arbitraje boliviano persiste”.

“La plata no da”

Según Antequera en Bolivia no se ha implementado el VAR porque no hay recursos económicos ni gente especializada para manejarlo. “La implantación del VAR en nuestro país va tardar un poco, más que cuestión de medios tecnológicos es por plata. Además, tenemos que formar gente para que controlen el VAR, son cuatro personas en cada partido, son seis partidos, es decir 24 personas que se tienen que pagar en cada fecha para que controlen solamente el VAR, la plata no va dar”.

“Lo del VAR han hecho variar mucho a los árbitros porque ahora para pitar una falta tienen que tener un concepto claro de la situación”, expresó.

Por último, anunció que la próxima semana se realizará un curso en Cochabamba con todos los árbitros a nivel internacional, para hacer una unificación de procedimientos con el objetivo de que los árbitros tengan otra mentalidad y actúen con otra carga emotiva para poder llevar a delante los partidos.

Foto: Diez.bo