El actor Vincent Cassel se ha casado con la modelo italiana Tina Kunakey, de 21 años

El exmarido de Monica Bellucci desvela a la edición italiana de ‘Vanity Fair’ su reciente matrimonio con la modelo.

No es lo más políticamente correcto (y menos, en tiempos del #MeToo), pero el veterano actor Vincent Cassel, de 51 años, ha anunciado que se ha casado con su novia, Tina Kunakey, modelo italiana de 21, en exclusiva para la edición italiana de la revista Vanity Fair.

La pareja comenzó su relación en el verano de 2015 en Ibiza y, desde entonces, no se han separado (a pesar de los rumores de ruptura). “Fue un momento mágico, estábamos en el mismo lugar y en el mismo tiempo, no puedo revelar los detalles de nuestra relación, pero diré que a los dos nos gusta hacer surf”, detalló Kunakey sobre el momento en el que se conocieron.

Y aunque resulte sorprendente, teniendo en cuenta el currículum del actor, la maniquí no sabía que se encontraba ante alguien muy conocido. “Crecí en el campo. No teníamos televisión ni íbamos al cine. De niña, solo me interesaba por la escuela y el fútbol”, reconoció.

Pero la sensación de independencia se esfumó cuando llegaron los paparazzi, que los fotografiaron un año después en la fiesta de Victoria’s Secret. La parte buena es que, gracias a su nueva popularidad, Kunakey firmó nuevos contratos con importantes agencias de modelos y el actor logró acercarse a un público más joven.

deux mille dix-huit Una publicación compartida de Tina Kunakey Di Vita (@tinakunakey) el 2 Ene, 2018 a las 12:18 PST

Esta es la segunda vez que Cassel pasa por el altar. Ya lo había hecho dos décadas antes, para casarse con Monica Bellucci, la que fue su mujer durante 14 años y con la que tuvo dos hijas, Deva y Léonie.

A pesar de la diferencia de edad de 30 años, la pareja ha ignorado los comentarios y se ha casado en Biarritz, Francia, lugar del que es originaria la modelo. Según algunas publicaciones, la modelo habría optado por un diseño de Viktor & Rolf para casarse con el hombre, al que describe en la edición italiana de Vanity Fair como un gentleman y “una persona muy inteligente, con mucho talento, sexy, interesante y divertida”. Damos fe de ello.

Fuente: revistavanityfair.es