Mujer perdió las glándulas mamarias por una mala praxis

En el programa El Mañanero estuvo Andy Céspedes, la mujer afectada de una mala praxis en los senos, que le fue realizada hace más de un mes en una clínica de nuestra ciudad y que a raíz de esto, quedó sin glándulas mamarias y con los senos estéticamente dañados.

La victima compartió su historia, en la que contó el gran daño estético que le dejaron en el cuerpo y cómo esto le cambió su vida para siempre. Explicó que la operación le fue realizada por un médico general y no así por un especialista en cirugía estética, dato que ella desconocía cuando acudió al centro muy confiada.

“Acudí a la clínica para que me fueran retiradas unas prótesis, pero jamás imagine que estaría en manos de personas ajenas a la especialidad, me dejaron todo destrozado, me dejaron mis pechos completamente muertos, nunca más volví a ser la misma cuando los vi en el espejo”, manifestó entre lagrimas la afectada.

La víctima del hecho pide justicia, ya que aseguró que el medico implicado sigue ejerciendo libremente la misma actividad, sin recibir el castigo que corresponde a ley por poner en riesgo su salud y su vida.

