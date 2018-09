Aparece Jorge Roca, dice que nunca se escondió

Reafirma que cumplió condena en Estados Unidos y que no puede ser juzgado dos veces por lo mismo

EL DEBER

“Estoy viviendo en La Paz en el domicilio que me registró la justicia y es de conocimiento de todas las autoridades. No estoy escondido, es mentira. Parece que están haciendo campaña para ser candidatos de algo a costa de mi nombre”, dijo Jorge Roca Suárez, ‘Techo ‘e paja’. Recientemente, el ministro Carlos Romero informó que un tribunal emitió mandamiento de condena de 15 años de cárcel y que desconocían del paradero de Roca Suárez. El jueves, en Santa Cruz, dijo que sabían que seguía en el país. Sin embargo ‘Techo e paja’ afirmó que vino al país en abril en base a un acuerdo luego de purgar casi 30 años en Estados Unidos y que no puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

