“Hubo un error procedimental y exceso de confianza policial”, dice Holguín por ingreso de una mujer con un arma al centro donde murió el falso médico

Fuente: Unitel

El martes fue hallado muerto Christian Emilio Gosen, el falso médico chileno en un centro de hemodiálisis a la que había sido trasladado. En el lugar también fue hallada sin vida la pareja del falso galeno. Ante ello, el comandante de la Policía, Erick Holguín, confirmó que se investiga homicidio- suicidio, pues el hombre primero mató a su pareja y luego se quitó la vida.

Ante ello, la primera pregunta general fue ¿Cómo una mujer con un arma de fuego llegó hasta donde un hombre que tenía la custodia policial?. Ante ello, el mismo martes, el director General de Régimen Interior, Juan Carlos Limpias, aseguró que el arma no era de uso policial; es decir, no fue proporcionada por algún uniformado. Aunque, no dejó claro cómo la mujer pudo llegar hasta Gosen con un arma.

Gosen es chileno y cumplía detención preventiva en el país por ejercer como gastroenterólogo pese a no tener ningún título profesional del área de salud.

Por su parte, este miércoles, el comandante de la Policía en Santa Cruz, Erick Holguín, reconoció que “hubo un exceso de confianza en los policías custodios” porque no revisaron a la mujer.

“La excesiva confianza, seguramente de parte de los policías, hizo que en ningún momento ellos pretendan o puedan suponer que (la mujer) portaba un arma que podía quitar la vida a estas dos personas. En todo caso es un error procedimental”, sostuvo.

La autoridad señaló que toda persona que se acerca a alguien con custodia debe ser requisada por procedimiento para precautelar la vida del acusado y también del personal policial.

“Entendamos que hay un error procedimental”, insistió a tiempo de mencionar que se instruyó que se inicie el proceso administrativo para esclarecer la responsabilidad de los dos custodios.