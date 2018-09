Delgado cree que una candidatura femenina en primarias puede redituar votos a los partidos

La exasambleísta y constituyente disidente del gobernante MAS en entrevista con ANF dijo que seguirá luchando por la democracia como una ciudadana de a pie y que no pretende volver a las lides partidarias.

Rebeca Delgado. Foto: ANF.

La Paz, 12 de septiembre (ANF).- La constituyente y exasambleístas disidente del MAS Rebeca Delgado ratificó a ANF su alejamiento definitivo de la actividad político partidaria; llamó a la oposición a seguir defendiendo el referéndum del 21F y construir una gran alianza “Unidos por Bolivia”, para derrotar al MAS en las urnas.

El Tribunal Supremo Electoral el 2015 inhabilitó a Delgado en su candidatura a la Alcaldía de Cochabamba, solo en base a un circular de carácter administrativa 071. Tras denunciar que se violaron el ejercicio de sus derechos políticos acudió al Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Dicho Comité falló a su favor el pasado mes de abril de este año y estableció que no se puede repetir un hecho como el que sucedió con la exasambleísta y ordenó al Gobierno el pago de un resarcimiento económico por haber violado sus derechos.

En entrevista con ANF, Delgado dijo que continuará haciendo política pero como una ciudadana de a pie, desde donde se siente más cómoda, que haciendo política partidaria o como candidata para las elecciones nacionales.

No tiene ninguna motivación para volver a las lides partidarias, “ese ciclo ya ha sido cerrado” sostienen al señalar que prefiere mantenerse como una activista en defensa de la democracia y cuestiona la decisión del presidente Evo Morales de ir a una “cuarta repostulación inconstitucional”.

ANF: ¿Qué lectura tiene de la actual coyuntura política en el país, con unas elecciones primarias que adelantan un escenario electoral?

Rebeca Delgado: Lo que yo creo es que el MAS ya ha jugado y ha lanzado todas sus cartas y que no va a desistir de la cuarta reelección de manera inconstitucional, incluso ha probado por la Comisión Americana de Derechos Humanos que nada tiene que ver (con la repostulación indefinida), no son los derechos humanos de un presidente frente a los derechos humanos de todo el pueblo que se puede vulnerar.

Finalmente lo que ha hecho el MAS es garantizar (la repostulación) a través de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), y ha establecido una circunstancia que permita el carácter vinculante entre las primarias y las elecciones generales de 2019.

Y la otra, es que a la oposición lo único que le queda es, sin perder de vista la defensa del 21F, buscar una alternativa de presentarse a las elecciones primarias. Además que la Ley les está obligando a unirse. Como hay tantas oposiciones diversas, lo único que les queda es hacer una gran alianza, bajo el liderazgo de las plataformas con la gente del pueblo que pelea en las calles.

ANF: Independientemente que Evo Morales sea candidato, ¿la oposición debe presentarse a las primarias y en consecuencia a las elecciones nacionales de 2019?

Rebeca Delgado: Hay que medir tiempos, hay tiempos que ha establecido la LOP, porque el MAS tienen dificultades recolectando sus firmas y eso que lo han hecho antes, porque ya sabían que salía la Ley, en la medida que no vaya consolidándose y resquebrajándose se va tener que tomar decisiones.

Lo importante y lo que no debemos tranzar es el respeto al 21F. Midiendo tiempos hay que trabajar alternativamente la posibilidad de unas primarias de toda la oposición, y eso significa que todos los partidos políticos tradicionales y que tienen más fuerza en algunos departamentos que en otros o que tienen debilidades (deben mirar en esa ruta).

Por ejemplo, en Cochabamba (hay) una debilidad terrible en Demócratas (Movimiento Demócrata Social) por los temas que afectan a la Alcaldía, creo que Demócratas se va a morir, en fin. Yo creo que tendrán que poner todas sus siglas sobre la mesa para hacer una alianza por Bolivia.

ANF: Hay un bloque de línea dura que apoya al MAS y otro segmento de la población que apoya a la oposición, usted cree que existe otro segmento de ciudadanos que no está con ninguno y es más bien un voto “flotante”?

Rebeca Delgado: Cuando pase el tiempo y se acerquen las primarias, la gente va a tomar decisiones. Ya no se trata de ir por un partido político, de lo que se trata es de sacarse las poleras, amarillas, verdes, es decir, que los partidos se saquen sus colores para hacer una alianza “Unidos por Bolivia”.

Lo hicimos en Cochabamba, cuando no me dieron mi personería jurídica, tres fuerzas políticas me dieron sus siglas, FRI, UN y UCS, como no era capaz de hacer campaña con esas siglas sacamos una sigla que se llamaba “UNICO” (Unidos por Cochabamba) de carácter más local.

O sea, los partidos políticos deben sacarse sus colores y sus siglas y presentarlas al pueblo y ver quién lidera o tiene mayor intención de voto, que puede ser Carlos Mesa que ha crecido en este último tiempo por el caso Quiborax, puede ser buen candidato. No es votar por un demócrata, por uno de Unidad Nacional, es votar por la democracia.

Yo creo que van a tomar la decisión, o nos quedamos con un presidente que no ha cumplido su palabra, que es la cuarta vez que quiere ir a la reelección, que ha hecho todas sus trampas y triquiñuelas hasta usar la Convención Americana de Derechos Humanos para reelegirse o finalmente recuperamos la democracia.

ANF: Ahora está polarizado Evo (de quien se dice que no puede ser habilitado) y posiblemente (Carlos) Mesa (que dijo que no quiere ser candidato), usted cree que una imagen femenina en este escenario electoral puede redituar votos en una alternativa electoral?

Rebeca Delgado: Uno de los principios de la Constitución Política del Estado es la paridad y alternancia y la LOP ha trabajado bastante bien la paridad y la equidad de género. En esencia está bien la democracia interna en los partidos, lo malo es la trampa que nos han puesto para (meter) el binomio inconstitucional.

Si vamos así tendrá que construirse la alternativa con algún tipo de diversidad de la plurinacionalidad, ya sea con una mujer o alguien que provenga de los pueblos indígenas.

Con la LOP lamentablemente los pueblos indígenas originario campesinos han sido discriminados, porque pueden presentarse a elecciones subnacionales a través de sus organizaciones, pero no en elecciones nacionales la representación debe ser a través de los partidos políticos y entre k’aras (blancos) si se quiere.

ANF: Un perfil femenino en la candidatura presidencial o vicepresidencial puede generar mayor afinidad de los votantes hacia una alternativa de binomio?

Rebeca Delgado: Puede ser muy beneficioso en esta lógica de la diversidad y la plurinacionalidad y cumpliendo la Constitución. Da una mirada equitativa del porcentaje de población.

ANF: Se comenta sobre su nombre en algunos espacios políticos, ¿usted estaría en la disposición de ingresar en el ámbito partidario?

Rebeca Delgado: Mi alejamiento ha sido para no volver a la política partidaria. Yo estoy en la predisposición de activar y organizar como ciudadana en el marco del asesoramiento y debate de leyes, pero ya no como candidata. Ese ciclo ya ha sido cerrado, no pienso ser candidata más. Esa es mi decisión.

Lo que creo es que como ciudadana si tengo la obligación de participar y defender la democracia, pero no como candidata sino como ciudadana de a pie, para fortalecer todos los avances logrados.

La ley no hubiera sido tan mala sino fuera por esta trampa, que se discriminó a los pueblos indígenas y el restablecimiento del financiamiento público, porque es evidente que el MAS tendrá todo el aparato estatal (en la campaña) y no hay equidad en el marco de la carrera electoral.

ANF: ¿No repensaría de ir en una candidatura de binomio presidencial?

Rebeca Delgado: No lo he analizado. Y me siento más cómoda en una acción de política ciudadana y no partidaria: Puedo aportar más desde esta posición que desde una posición de candidatura.