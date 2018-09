La madre de Demi Lovato habla por primera vez después de su ingreso por sobredosis

La actriz y cantante Demi Lovato en septiembre de 2017. GTRESONLINE

Dianna de la Garza, la progenitora de la cantante afirma que su hija está “feliz, sana y trabajando para conseguir estar sobria”

Casi dos meses después de que Demi Lovato fuera hospitalizada por una supuesta sobredosis, su madre, Dianna de la Garza, ha aparecido en el canal estadounidense de noticias Newsmax TV para dar noticias sobre el estado de la cantante. “Está feliz, está sana. Está trabajando en su sobriedad y está recibiendo la ayuda que necesita”, ha asegurado este martes.

De la Garza, madre de tres hijas, también ha recordado cómo fueron los primeros momentos tras enterarse de la recaída de la intérprete. “Ella no se encontraba bien, estaba en mal estado. Pero le dije: ‘Demi, estoy aquí. Te amo’. Y ella me respondió: ‘Yo también te amo”, cuenta. Tras ese primer encuentro, la situación de la cantante de 25 años fue empeorando y durante los primeros días en los que estuvo ingresada en el hospital su salud fue crítica. “Durante dos días no supimos si ella iba a lograrlo o no”, admite de la Garza.

Finalmente la cantante de Confidence fue dada de alta casi dos semanas después de su hospitalización, y por voluntad propia fue directa a un centro de rehabilitación. Para de la Garza no hay duda de que esa recuperación fue gracias al amor y al apoyo que los fans le mandaron a su hija en esos días. “Siento que la única razón por la que hoy está viva es por las millones de oraciones que se elevaron cuando todos descubrieron lo que estaba pasando”, afirma la madre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Demi Lovato (@ddlovato) el 5 Ago, 2018 a las 1:53 PDT

Lovato fue hospitalizada el 24 de julio tras ser encontrada inconsciente en su vivienda en Los Ángeles (California). La noticia llegó unas semanas después de que la nominada al Grammy lanzara Sober, una canción en la que se disculpa por haber roto una sobriedad que había mantenido durante más de seis años.

En agosto, la cantante rompió el silencio que había mantenido desde el trágico incidente con una carta abierta a sus seguidores en la que les agradecía todo su apoyo. “Lo que aprendí es que esta enfermedad no es algo que desaparece o se desvanece con el tiempo. Es algo que debo seguir superando y no lo he hecho aún. (…) Voy a seguir peleando”, agregó.