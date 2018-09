Policía descarta rapto de escolares en Santa Cruz

Prevención. El comandante se constituyó en un colegio donde un sospechoso fue captado ofreciendo figuritas a los niños y ordenó una minuciosa investigación.





Ante la sicosis generada en las redes sociales en sentido que en Santa Cruz hay colombianos dedicados al rapto de escolares, el comandante departamental de la Policía descartó por completo esta posibilidad calificándola de falsa. Esta semana, los celulares se vieron inundados con imágenes y videos de una persona captada por las cámaras de seguridad de un colegio en la que se alerta que estaría robando niños con el pretecto de vender figuritas de superhéroes. “Esta persona está secuestrando a los niños, reenvíen a los grupos”, decían en las textuales que iban acompañadas de una placa de circulación inexistente. A esta preocupación se sumó un caso ocurrido en el municipio de El Torno, donde la desaparición de un niño se la denunció como rapto y se descubrió que por descuido del padre, el menor se perdió, pero apareció a las pocas horas. La población enardecida hizo correr la voz que habían 2 detenidos relacionados al supuesto rapto e intentó tomar el comando policial.

Personas irresponsables. Alfonso Siles Rojas, Comandante Departamental en Santa Cruz, dijo que hay personas maliciosas que sin verificar la fuente de información lo reenvía generando caos, miedo y preocupación en la ciudadanía. “He venido personalmente a cerciorarme de esa imagen que circula en las redes y he ordenado a los organismos de inteligencia se detenga a esta persona para interrogarla y conocer sus intenciones”, dijo la autoridad, que negó los raptos de niños en la ciudad. Asimismo instó a los medios de comunicación difundir las campañas preventivas relacionadas a este tipo de delitos para que los padres enseñen a sus hijos que no deben platicar ni recibir nada de desconocidos. El director de la Felcc, Gonzalo Medina Sánchez, dijo que la información difundida en las redes sociales es falsa y no es real. “Reprochamos la actitud de ciertas personas que se están dando a la tarea de difundir esa información que causa zozobra en el medio causando preocupación en las familias”, aseguró Medina. Sin embargo, la presidenta de la Asociación de Víctimas de Desaparecidos, María Rita Hurtado, contrastó la versión de la Policía y aseguró que entre 7 a 8 niños desaparecen diariamente sin contar la desaparición de adolescente.

Consejos

• El secuestro o rapto de niños es considerado como una de las peores desgracias que puede ocurrirle a una familia.

• Enseñe a su hijo a GRITAR para pedir ayuda y para hacer ruido tanto como le sea posible si se siente amenazado o si alguien intenta tomarlo por

la fuerza en una calle.

• Si su hijo insiste en que no quiere estar con cierta persona: NO SE DUERMA, averigüe por qué. Preste atención al comportamiento de su hijo y la actitud que tiene hacia esa persona.

• Enséñele a su niño o niña que JAMÁS debe abrirle la puerta cuando están solos en casa o entablar conversación con personas desconocidas que lo abordan en la calle.

• Enséñele a su hijo a NO esconderse si alguien lo está siguiendo en la calle. Dígales que busque ayuda de inmediato en la casa más cercana o que entre a una tienda y pida ayuda.

