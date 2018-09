Una app para recibir la localización del móvil vía SMS

Si no encontramos el móvil, y no tenemos ninguna forma de encontrar su posición con los recursos nativos del dispositivo, aún es posible encontrarlo usando SMS.

Para ello existe la app Location SMS, una aplicación que responde con las coordenadas GPS del móvil cuando recibe el mensaje de texto Where are you?.

Otra función que ofrece es el de poder sonar alto. Incluso cuando se encuentra en modo silencioso, podemos enviar el mensaje de texto “lost” al teléfono perdido para que suene en gran volumen, algo semejante a lo que puede hacerse con el recurso de móvil perdido de Google, por ejemplo, pero en este caso responde a un simple SMS, siendo más práctico cuando no tenemos Internet cerca. Esa es la ventaja principal, que no requiere que el dispositivo tenga una conexión a Internet cuando se localiza, por lo que no se necesitamos wifi ni datos. Siempre podremos encontrar nuestro dispositivo perdido, incluso si no está conectado.

Podemos otorgar permiso sobre quién puede ubicar nuestro teléfono, estableciendo un código de acceso o seleccionando contactos de confianza.

Podemos usarlo también para indicar que hemos llegado sano y salvo al trabajo o a la escuela todos los días, algo posible gracias a la función ‘Geofence’, que envía automáticamente un mensaje de texto a la persona que elijamos cada vez que ingresemos o salgamos de un área. Incluso podemos configurar ‘Geofences’ para enviar mensajes solo a personas en ciertos días a horas específicas.

Ideal para exploradores, jóvenes y mayores, aunque hay que tener en cuenta que en muchos casos el SMS no es gratuito, por lo que no es sano abusar del sistema.

Fuente: wwwhatsnew.com