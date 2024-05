¿Quién tiene más problemas: Israel o Irán?

Los gobiernos de ambos países enfrentan desafíos que ponen en riesgo su futuro

Una mujer sostiene un cartel del difunto presidente iraní Ebrahim Raisi en la Gran Mezquita Mam Jomeini en Teherán, Irán, el martes 21 de mayo de 2024, durante una ceremonia fúnebre para él y sus compañeros que murieron en un accidente de helicóptero el domingo en una zona montañosa. región del noroeste del país. (Foto AP/Vahid Salemi)





Un amigo astuto observó recientemente que la crisis actual en el Medio Oriente se reduce a una pregunta sobre dos fechas: ¿Qué momento histórico es más probable que se revierta: 1948 o 1979?

Las fechas son referencias a la creación del Estado de Israel y, 31 años después, a la revolución iraní. La implicación de la pregunta es que es lo uno o lo otro: el Estado judío y la república islámica no pueden coexistir permanentemente, al menos mientras la segunda busque destruir al primero. Los últimos días han puesto de relieve dos vehículos potenciales para su caída.

Primero, estuvo el anuncio de Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, de que solicitaría órdenes de arresto contra el Primer Ministro Benjamín Netanyahu y el Ministro de Defensa Yoav Gallant de Israel.

Es poco probable que la decisión conduzca alguna vez a arrestos, y mucho menos a condenas penales: la administración Biden ya ha denunciado la decisión, e incluso es poco probable que países menos amigos de Israel arresten al líder de una nación con armas nucleares y una poderosa agencia de inteligencia.

Pero el anuncio forma parte de la misma estrategia amplia que los adversarios de Israel creen que, en última instancia, provocará la caída del Estado: deslegitimación y aislamiento internacionales, que conducirán a un colapso interno gradual o a una conquista externa. Incluso la decisión de Khan de buscar el arresto de tres líderes de Hamas junto con Netanyahu y Gallant es parte de la estrategia general, ya que coloca a los líderes de Israel a la par moral de un trío de terroristas.

Luego está la muerte el domingo del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, junto con el ministro de Asuntos Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, y otras seis personas, aparentemente por accidente, “aparentemente” porque existe la posibilidad de que el helicóptero en el que se encontraban fuera derribado por fuerzas extranjeras o, no se puede descartar por completo la existencia de saboteadores nacionales.

Restos del helicóptero del presidente iraní, Ebrahim Raisi, en el lugar donde se estrelló, en una montaña de la zona de Varzaghan, en el noroeste de Irán, 20 de mayo de 2024. Stringer/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

Pero sea cual sea la causa del colapso, revela y presagia debilidad para el régimen.

Revela, porque los estados competentes deberían poder volar aviones VIP sin incidentes (la notable excepción fue el accidente aéreo que mató al presidente polaco Lech Kaczynski y a otras 95 personas en 2010). Y presagia, porque Raisi, un ultraduro que se inició como fiscal en la década de 1980 enviando a miles de prisioneros a la horca, era ampliamente visto como un sucesor del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, de 85 años.

Ahora el país debe, dentro de 50 días, celebrar elecciones que pondrán de relieve la profunda impopularidad del régimen: la participación electoral ha estado cayendo durante años mientras Jamenei restringe la lista electoral a todos los candidatos excepto a los más intransigentes. También prepara el escenario para una lucha de poder por sucederlo, particularmente dada la amplia renuencia a entregar el puesto al impopular hijo de Jamenei , Mojtaba, convirtiendo efectivamente al régimen en el tipo de monarquía que buscaba reemplazar.

Si a esto le sumamos una profunda crisis económica (el rial iraní se cotiza ahora a alrededor de 577.000 por dólar en el mercado no regulado), junto con la furia persistente por la brutal represión de las protestas de 2022, el potencial de una inestabilidad grave o un colapso abrupto del régimen es real.

Entonces, ¿Qué país es más vulnerable: Israel o Irán?

El riesgo más grave para Israel, como lo expresó una vez el ex presidente iraní Akbar Rafsanjani, es que: “El uso de incluso una bomba nuclear dentro de Israel destruirá todo, pero sólo dañará al mundo islámico. No es irracional contemplar tal eventualidad”. La creciente capacidad nuclear de Irán (y su opacidad al respecto) debería alarmar al mundo occidental mucho más de lo que aparentemente lo hace.

En esta captura de pantalla tomada de un vídeo, se muestra una vista aérea de una instalación nuclear en Isfahán, Irán, el 30 de marzo de 2005. Reuters TV vía REUTERS

Pero el peligro que suponen para Israel las medidas adoptadas en la CPI (o, en realidad, las protestas en las universidades, los esfuerzos de boicot y desinversión o diversos tipos de embargos de armas) es mínimo. Contrariamente a algunas opiniones, los israelíes no son “ocupantes colonialistas”. Los judíos creen que son originarios de la tierra de Israel porque lo son. Y el sionismo, lejos de ser un proyecto colonialista, es la lucha anticolonialista más antigua de la historia, que comenzó durante la época romana, si no durante el cautiverio babilónico anterior.

En cuanto a la idea de que los judíos israelíes deberían regresar, como los “pies negros” francoargelinos, a las tierras de sus antepasados, ¿dónde y qué es eso? ¿Las tierras de los pogromos rusos, o de las masacres árabes, o del Holocausto? Los críticos más duros de Israel tienden a no entender el punto, pero los israelíes no: no tienen otro lugar adonde ir, un hecho subrayado por las olas de odio que ahora envuelven a las comunidades judías de la diáspora. Cuanta más presión se ejerza sobre Israel para que ceda frente a sus enemigos, más sionismo generará. Nada cristaliza tanto la identidad judía como estos recordatorios diarios de intolerancia.

Para Irán, la principal amenaza al régimen proviene de dentro y de abajo. Es fácil olvidar que antes de las protestas masivas de 2022 por el velo y los derechos de las mujeres en general, estuvieron las protestas masivas de 2019 por el precio del combustible y las protestas de 2018 por las condiciones económicas. O que, diez años antes, hubo la Revolución Verde de 2009 por las elecciones robadas, o las protestas estudiantiles iraníes de 1999.

Aunque el régimen ha demostrado ser experto en reprimir la disidencia a través de medios ultraviolentos (mi colega Nick Kristof ha escrito poderosamente sobre el uso de violaciones masivas como medio para reprimir la oposición (algo que de alguna manera no logró generar mucha indignación en lugares como Columbia o Berkeley), la creciente frecuencia y durabilidad de estas protestas debería decirnos algo.

De hecho, dos cosas: el caudal de ira pública contra el régimen sigue aumentando a medida que las bases de su apoyo siguen disminuyendo. Con la muerte de Raisi, esa base menguante puede, al mismo tiempo, estar dividiéndose. Una ley informal de la economía, llamada así en honor del fallecido Herbert Stein, sostiene que “las tendencias que no pueden continuar, no lo harán”. También debería ser una ley para la supervivencia política.

Al igual que Irán, Israel todavía tiene profundas vulnerabilidades internas, de las cuales sólo algunas salieron a la luz en los meses de protestas por la reforma judicial que precedieron al 7 de octubre. Eso por no hablar del extremismo de derecha, la resistencia de los ultraortodoxos a cumplir con sus obligaciones cívicas o la cuestión última de un eventual Estado palestino. Pero ninguno de ellos tiene por qué poner en juego las convicciones más profundas del sionismo: que los judíos tienen derecho a gobernarse a sí mismos como un Estado soberano en su patria original.

Para los gobernantes de Irán, los riesgos son mayores. Siempre han afirmado ser la vanguardia de una revolución islámica, pero parecen haber olvidado que las revoluciones tienen una historia de consumirse a sí mismas. El pueblo de Irán, en general, no quiere ser islamista. Pero Israel quiere seguir siendo él mismo y luchará por ello.