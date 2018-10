Gobernador de La Paz plantea cómo financiar atención en nuevo acelerador

El gobernador de La Paz, Felix Patzi, manifestó que el gobierno central tendrá que pagar las atenciones gratuitas a los enfermos de cáncer en el nuevo acelerador lineal que adquirió la gobernación paceña y que comenzará a prestar servicio en enero del próximo año.

La semana pasada el gobierno nacional anunció que el tratamiento de radioterapia para los enfermos de cáncer de todo el país será gratuito por el lapso de un año.

Al respecto, Patzi dijo que la gobernación de La Paz no cuenta con el presupuesto para brindar tratamiento gratuito a los enfermos de cáncer. Si el gobierno quiere hacer uso del servicio del nuevo acelerador que se instalará en el Hospital de Clínicas, tendrá que cubrir los costos respectivos, dijo la autoridad.

“Como hay un compromiso del gobierno de atención gratuita, por lo tanto tendríamos la obligación de atender gratuitamente, pero eso va a significar costos; por lógica, el gobierno tendría que pagar al Hospital de Clínicas los costos que implica la atención con los nuevos equipos”, señaló el Gobernador de La Paz.

Patzi sostuvo que la otra alternativa es que el gobierno central proporcione el presupuesto adicional o indique el mecanismo por el cual la gobernación podría disponer de recursos para cubrir la atención gratuita.

“Tendrían que hacer un decreto para definir de qué fuente van a salir los recursos. (…) Nosotros no tenemos fuente indicada de qué recursos podemos alzar porque no hay ninguna normativa. Tendríamos que sacar de regalías mineras o sino de IDH que prácticamente no existe, sólo sirve para pagar prediarios”, manifestó.

El gobernador dijo que existe predisposición para llegar a un acuerdo con el gobierno central sobre todos los detalles mencionados a fin de tener las reglas claras en la atención a los enfermos de cáncer.

Erbol / La Paz