12 estrellas de 2018 cuyo nombre ni siquiera nos sonaba en 2017

Políticos, actores, cantantes… Ya no podemos vivir sin estas celebridades cuando hace 12 meses no les poníamos cara.

Músicos, cantantes, actores… Hoy la mayor parte de estas caras forman parte de las celebridades que pisan alfombras rojas y disparan comentarios en redes sociales, pero hace un año muy poca gente los conocía. Este ha sido el gran año de…

Rosalía

Ni la mujer de Bárcenas, ni la escritora gallega, ni la exmujer de Amancio Ortega, el nombre más repetido en España este 2018 (aunque solo fuera por aquel artículo de El jueves ) lo ha sido a costa de la gran revolución musical del año. Rosalía se abrió un hueco con Los Ángeles, su primer disco, publicado en 2017, pero ha sido este año cuando ha llegado a boca de todos gracias a su segundo álbum El mal querer, que ha sido elegido como uno de los mejores discos del año por la mayoría de medios internacionales tanto generalistas (New York Times, Guardian) como especializados (NME). Por hacer un chiste fácil, 2018 ha sido el año en que a Rosalía le ha ido de todo menos malamente.

Timothée Chalamet

Este invierno nos quitamos el frío yendo al cine a ver Call me by your name y de paso descubrimos a este joven actor al que antes habíamos visto tratando de ligar con la hija de Brody en Homeland e interpretando al personaje de Casey Affleck de adolescente en Interstellar. Nada que ver con Elio, el personaje que descubre el amor durante un verano al norte de Italia. Entonces no sabíamos su nombre, pero hoy desde luego que no podemos olvidarlo.

El reparto de Élite

Uno de los grandes fenómenos televisivos españoles que ha triunfado fuera de nuestras fronteras también se ha convertido en una gran cantera de talento nacional. A nombres que ya conocíamos como el de Miguel Herrán y Jaime Lorente (La casa de papel), ahora añadimos a María Pedraza, Miguel Bernardeau, Ester Expósito, Omar Ayuso, Mina El Hammani, Itzan Escamilla, Arón Piper y Álvaro Rico.

Cardi B.

Cardi B. no es una neófita en el mundo del rap. Sin embargo, 2018 ha supuesto su consagración definitiva como artista internacional de la mano de su I like it con Bad bunny y J. Balvin, el segundo sencillo de su primer álbum de estudio, Invasion of privacy. La cantante no solo ha sido noticia por sus éxitos musicales: Sus enfrentamientos con Nicki Minaj, las idas y venidas con su novio Offset e incluso su decisión de no actuar en el Intermedio de la Superbowl en solidaridad con el jugador afroamericano Colin Kapernick la han puesto de actualidad casi a diario en los últimos meses.

Bad Bunny

Ya lo hemos nombrado junto a Cardi B., pero también ha sido el año de Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido por su nombre artístico, Bad Bunny. Este rapero portorriqueño empezó a sonar en el verano de 2017 principalmente por su participación en Mayores, la canción de Becky G, y su colaboración con J. Balvin en Si tu novio te deja sola. Pero desde entonces su carrera en solitario no ha hecho más que crecer hasta la reciente publicación de su primer disco de estudio, X100pre. Su mezcla de ingenio, fanfarronería (retó a Maluma en una canción rapeando “No tengo cuatro babys, tengo 23 como Mike”) y extravagancia le han convertido en un artista no apto para todos. Tanto es así que un salón de belleza de Oviedo le invitó a marcharse al querer ir a hacerse la manicura el pasado julio mientras estaba de gira en España.

Alexandria Ocasio

Y de un Ocasio a una Ocasio. ¿No habíamos convertido a los políticos en estrellas? Entonces, ¿por qué no incluir a la más emergente, conectada, millenial y decidida en esta lista? Y más si ha sido fotografiada por Annie Leibovitz como es su caso. Si viéramos su historia en una película nos parecería inverosímil: una joven (29 años) del Bronx que pasa de trabajar de camarera en una taquería en Union Square a convertirse en la primera congresista en obtener escaño con menos de 30 años. Ideas sólidas, una campaña de guerrilla, su capacidad de oratoria, su carisma y su duro trabajo la llevaron hasta allí. Aquí contamos su proeza.

Jodie Comer

En la televisión uno de los grandes rostros de la temporada ha sido el de Jodie Comer. Algunos la conocían de su papel en Doctora Foster, pero ha sido su Villanelle en Killing Eve la que la ha llevado a las retinas de más espectadores. Y a sus corazones: ¿cómo no adorar a una psicópata amante de la ropa cara, cuando el primer contacto que tenemos con ella se trata de una secuencia en la que le tira encima un helado a una niña meticona? Villanelle es asesina a sueldo, sí, pero todos tenemos nuestras cosas. Y Jodie Comer nos seguirá dando alegrías en el futuro, además de en la segunda temporada de la serie.

Eliza Scanlen

Y otra joven actriz que ha interpretado a un personaje, digamos, de maneras infrecuentes, ha sido Eliza Scanlen. En Heridas Abiertas, la miniserie de Jean Marc Vallée y Gillian Flynn que adaptaba la novela homónima de esta última para HBO, la actriz australiana, en su primer papel fuera de su país, interpreta a la hermana de Amy Adams e hija de Patricia Clarkson, pero no se arredra a la hora de batirse frente a ellas en secuencias de todo tipo. Pronto la veremos en la versión de Mujercitas de Greta Gerwig.

Noah Centineo

La revitalización de la comedia romántica adolescente de la mano de Netflix nos ha regalado a una nueva estrella, Noah Centineo, al que casi podríamos calificar como el Freddie Prince Jr. de los 2010. A todos los chicos de los que me enamoré, de la que ya hay anunciada una secuela, ha sido su consagración definitiva en el género, pero también lo hemos visto este año en Sierra Burgess es una perdedora y en Ligar en la era digital.

Letitia Wright

2018 ha sido el año donde sabemos perfectamente qué es Wakanda aunque tengamos que pensar dos veces el nombre de alguna capital europea. Black panther se ha convertido en el gran fenómeno de taquilla, con un reparto que mezcla viejas glorias (Angela Bassett, Forrest Whitaker) con jóvenes ya consagrados (Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita N’yongo, Daniel Kaluuya). El nombre de Letitia Wright probablemente era el menos conocido de todo el reparto y uno de los que más reforzados ha salido de la película gracias a Shuri, su personaje, la hermana atrevida e ingeniosa de T’Challa.

John David Washington

Y si has visto Infiltrado en el KKKlan seguro que te has quedado con el carisma de su protagonista, John David Washington. Le viene de familia: ¿con qué actor súper conocido comparte apellido? Sí, lo has adivinado: Denzel Washington es su padre. De hecho, debutó con él en Malcolm X, también de Spike Lee. Este año, además de en la película en la que comparte protagonismo con Adam Driver, se le puede ver en la serie Ballers, donde trabaja desde 2015 y en The Old Man & the Gun, la película que se anunció como la última de Robert Redford.

Yalitza Aparicio

Si usted ha visto Roma y no puede sacarse de la cabeza a Cleo, felicítese por ser una persona normal. La maestría de Cuarón al guión y a la dirección se unen con el talento novel de Yalitza Aparicio, una maestra de prescolar que nunca había pensado en dedicarse a la interpretación hasta que Roma entró en su vida, en forma casi de cliché: había acompañado a su hermana al cásting de la película que había organizado el director mexicano en Tlaxiaco, una localidad del estado de Oaxaca. Ahora, más de un año después de haber estado en el lugar adecuedo en el momento idóneo, Yalitza se ha convertido en la primera mujer indígena en ser portada de Vogue México y Lat Am.

Tiffany Hadish

La cómica americana se convirtió en un auténtico fenómeno popular en su país gracias a su papel en la comedia Plan de chicas, que en España se estrenó en enero de este año. Sus películas todavía no hacen taquilla en nuestro país, pero su imagen cada día es más popular. Gracias a su sentido del humor no hay gala de premios que no se la rife: saben que si Tiffany sale al escenario, dejará seguro algún momento para el recuerdo. De hecho, su nombre suena también para los Oscar tras la dimisión de Kevin Hart, que precisamente compartió cartel con ella en Escuela para fracasados.

