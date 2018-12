Conozca los pilares para ser un atleta de élite

¿Cómo lograr que en unos años Bolivia tenga no una Karen Tórrez que brilla a nivel internacional, sino decenas como ella peleando los podios fuera del país? Es una pregunta que todos los involucrados en el proceso de la formación de un deportista de élite deberían hacerse.

En opinión de los entrenadores de los dos nadadores más destacados del país, Maros Ramírez, primer coach de Tórrez, y José Quintanilla, padre y entrenador de José Quintanilla, existen tres variables que se deben tener: primero, que el deporte se maneje como una verdadera ciencia; segundo, disciplina en los deportistas, y tercero, un cambio de mentalidad en las familias de los deportistas.

“En el país, la gente que maneja las disciplinas deportivas no es profesional del deporte. Hay padres y madres fungiendo como presidentes de asociaciones y federaciones. Eso no sería malo si estas personas tuvieran formación en administración deportiva, pero sólo es gente con buena voluntad, sin capacitación”, sostuvo Marcos Ramírez.

Entre tanto, José Quintanilla (padre) añade que “los entrenadores necesitan estar capacitados y actualizados en la ciencia del deporte para preparar a otras personas. Lo ideal es que cada deportista cuente con el respaldo de un equipo multidisciplinario”.

Aunque ambos aprecian mucho que en los últimos años la empresa privada se involucró en la preparación de los deportistas con un apoyo sostenido dentro de un proceso, como es el caso de Unilever, a través de su programa Rexona Atletas; mientras que el deporte no se convierta en prioridad del Estado y se convierta en una ciencia de la educación, no existirán cambios reales como se quieren.

“Cuando eso suceda habrá campos deportivos bien mantenidos y abiertos todos los días, financiamiento para la profesionalización constante de los deportistas, de los entrenadores y menos pérdida de grandes potenciales, porque sí verán un buen futuro en el deporte”, señala.

La disciplina en los deportistas es vital para que lleguen lejos. “El tema no es cuánto entrenar, sino inculcar la disciplina en los deportistas”, sostuvo Ramírez, que complementa que sólo con esa filosofía de trabajo se puede entender que los resultados llegan a través del entrenamiento y el sacrificio.

Pero además de la disciplina en el deportista, según Quintanilla, debe existir un cambio de mentalidad en la familia y entrenadores.

“Me refiero a un cambio de mentalidad del entorno más cercano del atleta, que es la familia. El deportista es constantemente calificado por resultados, por ello, si siente la aprobación y el apoyo total de la familia, le será mucho más fácil vivir enfrentando retos, marcas, competencias y resultados”, explica Quintanilla, quien señala que en su experiencia cuando un atleta gana, todos lo quieren, pero cuando falla está solo, y es por estos momentos en los que el apoyo de la familia es primordial, porque “un buen atleta no es el que nunca falla, sino él que nunca se rinde”.

Ramírez va un poco más allá en su análisis de la presencia de la familia en la vida de un deportista, porque muchas veces no creen que sea bueno que le dedique tanto tiempo al deporte. “He visto cómo los padres de excelentes nadadores no querían que sus hijos sigan yendo a entrenar. Me decían: ‘Mi hijo no va a tener 15 años toda la vida, también debe ir a fiestas y debe divertirse’. Pero si revisamos historias de grandes, vemos cómo Michael Phelps no dejaba de entrenar ni en Año Nuevo”, dijo el entrenador, a tiempo de indicar que la disciplina en todo ámbito es esencial, como la alimentación.

“Un buen atleta no es el que nunca falla. Un buen atleta es el que nunca se rinde”

LA MENTALIDAD POSITIVA ES CLAVE

Karen Tórrez en más de una oportunidad dijo que la mentalidad del deportista boliviano debe cambiar. “Primero debes creértelo, debes creer que puedes ganar”, dijo la nadadora, a tiempo de explicar muchas veces que el deportista boliviano viaja a un torneo internacional con la mentalidad de que perderá, y si piensa así nunca ganará.

QUINTANILLA IMPONE DOS NUEVOS RÉCORDS

José Quintanilla impuso dos nuevos récords nacionales en la prueba de los 100 combinado.

El nadador cruceño, durante su debut en el Mundial de Piscina Corta en Hangzhou, China, finalizó la prueba con un registro de 56”77, con el que bajó su propio récord que era de 58”72 (2017), marca absoluta y de la categoría mayores.

Entre tanto, María José Ribera finalizó su participación en el Mundial en los 50 mariposa, prueba en la que volvió a ganar su serie con 27”76, pero no le alcanzó ni para bajar su récord, ni para clasificarse a las semis.

Mañana, Karen Tórrez competirá en su prueba estrella: los 50 libre.

LA BASE EN LA FORMACIÓN DEBE SER PROFESIONAL

En Bolivia aún no existen políticas que controlen quiénes son los entrenadores en las escuelas deportistas que se crean día a día en las diferentes disciplinas.

Si bien en muchos casos existen muy buenos entrenadores, con todos los títulos académicos que los respaldan, en una gran mayoría los instructores en las escuelas son exdeportistas, quienes sólo por haber practicado un deporte creen que pueden enseñarlo, y en realidad no es así.

Las bases de cualquier disciplina deben ser inculcadas de forma eficiente y correcta desde el inicio del aprendizaje, porque una vez que el niño apropie la forma de jugar o practicar ese deporte, difícilmente podrán ser corregida en el futuro.

Es por esta razón que los padres de familia, a la hora de elegir una escuela deportiva para sus hijos, deben exigir a los propietarios u entrenadores sus documentos que acrediten que tienen el suficiente conocimiento para formar un buen deportista. Deben elegir a esa escuela como lo harían para inscribir a su hijo en un colegio.

Por ejemplo, un deporte muy popular en Bolivia es el fútbol; sin embargo, muchas escuelas no realizan adecuadamente la formación de los jugadores, prueba clara es que los seleccionadores se quejan todo el tiempo de que deben volver a enseñarles hasta el manejo del balón.