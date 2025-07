“Vamos a defender la democracia”, vocal del TSE dice que Sala Plena anunciará este martes las acciones ante amenazas evistas

Fuente: Unitel

Tras las amenazas de Evo Morales y Ruth Nina contra las elecciones generales, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Gustavo Ávila, señaló que este martes Sala Plena anunciará acciones que asumirán como institución electoral, sin embargo, dijo que este hecho debe investigarse.

”Vamos a anunciar las acciones que determine como Sala Plena, sin embargo, esta ha sido una expresión pública y entendemos que las autoridades tienen que actuar de manera inmediata ante esto y Sala Plena va a emitir un pronunciamiento sobre esto”, dijo Ávila en conferencia de prensa.

Además, el vocal electoral dio a conocer el delito por el cual este tipo de amenazas deben ser investigadas por las autoridades judiciales.

“Hay un delito en la ley que se llama instigación pública a delinquir, entonces nosotros creemos que todos estos hechos deben investigarse y una autoridad jurisdiccional debe tomar en decisión. Nosotros vamos a defender la democracia”, dijo.

El vocal Ávila dijo estar seguro que las elecciones generales del 17 de agosto deben desarrollarse pese a este tipo de aseveraciones por parte del evismo que aún insiste en habilitar a Morales en las elecciones pese a que un fallo constitucional lo inhabilita.

“Ningún boliviano puede estar por encima de la Constitución Política del Estado; el Tribunal Supremo Electoral no va a permitir que ningún ciudadano ponga en vilo o amenace el derecho democrático de los más de 7 millones de bolivianos”, explicó.

El fin de semana, el líder de los cocaleros volvió a lanzar una amenaza contra los comicios para elegir al próximo presidente de Bolivia. La manifestación surgió en el ampliado evista que se realizó el sábado en Lauca Ñ.

“Vamos a ver si se realizan las elecciones el 17 de agosto, (…) si no estamos en la contienda, no hay elecciones. No hay miedo, ahí van a ver”, declaró Morales durante su discurso.