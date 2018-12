Evo: ‘En las elecciones primarias no vamos a usar plata del pueblo boliviano’

El presidente anunció que el MAS no usará los espacios gratuitos que cederá el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE). Afirma que hay resentidos porque no obtuvieron cargos dentro de la administración estatal



La máxima autoridad nacional reiteró que la oposición alista nuevas “mentiras” para dañar su imagen. Foto: ABI.





El Movimiento Al Socialismo (MAS) no usará los espacios ofrecidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para propaganda en medios estatales de cara a las inéditas elecciones primarias, según anunció hoy el presidente Evo Morales.

“Nosotros en las elecciones primarias no vamos a usar plata del pueblo boliviano, hemos practicado, esa es nuestra conducta, aquí es más de conciencia, de compromiso, no una cosa de prebenda”, afirmó desde Irupana el primer mandatario.

La máxima autoridad nacional recordó que cuando antes los partidos políticos recibían dinero del Estado para sus campañas, el oficialismo devolvió los recursos y en las últimas gestiones se creó un bono con esos dineros para las personas con discapacidad.

“Ellos dicen que no recibirán para campaña plata del Estado, nosotros rechazamos, hay que refrescar la memoria, en 2002, cuando pro primera vez participamos, no necesitamos plata del Estado, hemos devuelto más de un millón de bolivianos, en 2005 nuevamente hemos devuelto y para la Asamblea Constituyente no usamos la plata del Estado y en los últimos años hemos decidido que esa plata, aprobada por la derecha, vaya a hermanos con discapacidad, ahora ellos tienen bono”, agregó Evo.

En los últimos días la alianza Comunidad Ciudadana, el MNR, UCS y Demócratas anticiparon que no utilizarán los espacios para propaganda ofrecidos por el ente electoral, al considerar que los comicios son innecesarios por existir binomios únicos en cada partido.

Morales también reprochó la existencia de “resentidos” al MAS. “El Estado tampoco va a ser una agencia de pegas, entonces, algunos que no son alcaldes, no son asambleístas y que no han sido designados para algún cargo, se van al otro lado”, explicó, ratificando que la derecha inventará muchas “mentiras” de cara a la votación.

EL DEBER / Jesús Alanoca Paco