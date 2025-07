Kiara, la niña de tres años que apareció muerta y sin un rasguño en medio del monte beniano

La pequeña murió deshidratada al cabo de una semana extraviada en una comunidad de Beni. Los lugareños atribuyen la desgracia a entes paranormales.

eju.tv / Video: Bolivia TV

Kiara Saavedra Yuco fue vista por última vez el sábado 5 de julio, en la comunidad San Pablo del municipio de San Andrés, departamento de Beni. Luego de pasar una semana desaparecida, su cadáver fue encontrado sin un solo rasguño en medio del monte, una muerte que el forense afirma que se debió a un cuadro severo de deshidratación, en tanto que los lugareños la atribuyen a la intercesión de entes paranormales.

«Por lo menos se encontró su cuerpito para darle cristiana sepultura, ya que había muchas especulaciones, muchas versiones; lanzamos un dron, entramos al monte, hicimos rastrillajes e incluso por ese lugar donde se la encontró ya habíamos pasado antes y no la vimos, ni el dron la detectó», declaró el director del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental de Beni, Wilson Ávila.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La menor de los cuatro hijos de una pareja de padres que no supera los 25 años se extravió cuando su familia se dirigió hasta el campo para la cosecha de maíz. Mientras padre y madre trabajaban la tierra, los niños se quedaron a jugar cerca del chaco, circunstancias en las que Kiara desapareció sin dejar rastro.

«Ahí hay una creencia que dice que el duende se la pudo haber llevado porque es raro que ella haya desaparecido en uno de estos desmontes y se la pilló detrás de una casita, es raro que ella haya avanzado como un kilómetro y medio o más dentro del monte», explicó Ávila.

Desde que la niña fue reportada como desaparecida, las autoridades del lugar organizaron cuadrillas de búsqueda y desplegaron un dron para avistar a Kiara. Aunque pasaron varios días en el operativo de recorrer el terreno, no dieron con ella sino hasta este domingo 13 de julio.

«El examen forense (confirmó que) no sufrió un vejamen ni sufrió ningún daño causado por alguna persona, murió por deshidratación, no se sabe por qué se metió al monte solita; hemos visto pisadas que serían del duende, yo era escéptico con eso, pero ahora ya estoy creyendo porque no se entiende cómo se fue solita», señaló el director.

Desde el lugar donde se perdió contacto con la niña hasta el sitio donde fue hallada sin vida hay casi dos kilómetros de distancia, un trayecto en el monte espeso, con terreno accidentado y varios peligros, «pero ella no presenta ningún daño físico, no fue maltratada, fue una muerte natural por deshidratación, no se entiende cómo llegó tan lejos», insistió el funcionario.

Kiara será enterrada en el asentamiento donde vivía con sus padres. El Centro de Operaciones de Emergencia Departamental de Beni pide que la municipalidad de San Andrés habilite un albergue para que los niños de la zona se queden bajo el cuidado de adultos responsables mientras sus padres trabajan en el campo.