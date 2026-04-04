Tenía todo listo para graduarse: muere joven estudiante tras cinco días en terapia intensiva

Una profunda conmoción se vive en Santa Cruz de la Sierra tras el fallecimiento de una estudiante de medicina de 23 años, quien murió este sábado luego de permanecer cinco días en terapia intensiva a causa de un grave accidente de tránsito.

El hecho ocurrió en la avenida Busch, entre el segundo y tercer anillo, donde un vehículo impactó violentamente contra una motocicleta en la que se encontraba la joven, dejándola en estado crítico desde el primer momento.

La víctima, que estaba a pocos días de iniciar su internado médico tras culminar sus estudios, fue diagnosticada inicialmente con muerte cerebral, según reportes clínicos. Finalmente, su fallecimiento se confirmó durante la tarde del sábado.

En medio del dolor, su madre expresó el impacto de la pérdida: “Ya acabó todo, mi hija ya se fue, ya no está conmigo… nadie me la va a devolver”, dijo entre lágrimas, recordando que su hija estaba a punto de convertirse en médica y tenía planes de continuar su formación en el extranjero.

El padre de la joven también manifestó su consternación y denunció la falta de apoyo por parte de la persona presuntamente implicada en el accidente, identificada como Cira B.. Según la familia, la conductora habría intentado deslindar responsabilidades durante las audiencias previas.

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“Nos han dado Bs. 4.000 y con eso quieren que todo quede ahí”, cuestionó el padre, quien además denunció una aparente falta de compromiso legal y ético por parte de la involucrada.

A esto se suma la difícil situación económica que enfrenta la familia, que reporta una deuda hospitalaria superior a los Bs. 100.000, producto de la atención médica brindada durante los días que la joven permaneció en terapia intensiva.

En medio del duelo, los familiares exigen justicia y hacen un llamado a las autoridades y legisladores para fortalecer las normativas de tránsito y garantizar mayor protección a las víctimas de accidentes viales.

La muerte de la joven deja un profundo vacío entre sus seres queridos, compañeros y docentes, truncando de manera abrupta el sueño de una vida dedicada a salvar otras vidas.