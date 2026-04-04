La Casa Blanca desmintió que Donald Trump haya sido hospitalizado

Un vocero del presidente de EE.UU. aseguró que el mandatario estuvo todo el fin de semana de Pascua trabajando “incansablemente”

eju.tv /Fuente: La Nación – AP

La Casa Blanca desmintió las versiones que circulaban en redes sociales sobre la hospitalización del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según las cuales el mandatario había sido derivado de urgencia al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, en Bethesda.

A través de su cuenta de X, Steven Cheung, uno de los voceros oficiales de Trump, desestimó los rumores y señaló: “Nunca ha habido un presidente que haya trabajado más duro por el pueblo estadounidense que el presidente Trump. Este fin de semana de Pascua, trabajó incansablemente en la Casa Blanca y en el Despacho Oval. Que Dios lo bendiga”.

Los rumores sobre la supuesta hospitalización de Trump se viralizaron en redes sociales y pusieron el foco en la enfermedad que se le diagnosticó al mandatario en julio de 2025. En aquel momento, tras someterse a un examen médico por hinchazón en la parte inferior de sus piernas, fue diagnosticado con una insuficiencia venosa crónica.

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Se trata de una afección que genera que las «venas dañadas de sus piernas no mantengan el flujo sanguíneo adecuado», según informó la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Sin embargo, es considerada una “afección benigna y corriente” y se descartó la posibilidad de “trombosis venosa profunda o enfermedad arterial”, que puede incluir bloqueos sanguíneos.

La explicación se hizo pública luego de que se conocieran fotos del presidente, de 79 años, en las que se veían sus tobillos notablemente hinchados, lo que alimentó las especulaciones sobre posibles problemas de salud.

No obstante, en enero de este año, los rumores sobre los supuestos problemas de salud de Trump volvieron a surgir luego de que en nuevas imágenes revelaran un hematoma en la mano.

Desde la Casa Blanca sostuvieron que se trató de una «leve irritación de los tejidos blandos causada por los frecuentes apretones de manos y el uso de aspirinas”, medicamento que el mandatario toma “como parte de un régimen estándar de prevención cardiovascular”.

Lo definieron como “un efecto secundario bien conocido y benigno de la terapia con aspirina” y enfatizaron que “el presidente se mantiene en excelente estado de salud”.

Durante el fin de semana de Pascua, Trump fue visto en el salón Oval durante varias hora. Por la mañana el presidente estadounidense publicó un mensaje en Truth Social en el que indicó que Irán tiene 48 horas para liberar el estrecho de Ormuz o llegar a un acuerdo en relación al conflicto de Medio Oriente.

Este sábado, el mandatario estadounidense también publicó un video en el que se ven explosiones nocturnas en la capital iraní. “¡Muchos de los Líderes Militares de Irán, que los han dirigido de manera deficiente y poco sensata, han sido eliminados, junto con mucho más, con este ataque masivo en Teherán!”, indica el texto que acompaña al registro fílmico.