Astronautas de Artemis II se preparan para sobrevuelo lunar entre tareas cotidianas

Los astronautas dedicaron gran parte del sábado a revisar los objetivos potenciales para sus observaciones de la cara oculta del satélite natural

eju.tv /Fuente:Unitel-EFE

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II dedicaron este sábado a preparar su histórico sobrevuelo lunar del próximo lunes y lidiar con temas tan cotidianos como arreglar un inodoro que presentó nuevamente fallos.

Se espera que la tripulación —compuesta por el comandante Reid Wiseman, y los astronautas Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen— haga historia el próximo lunes al llegar a la cara oculta de la Luna y recorrer la mayor distancia jamás recorrida desde la Tierra: 406.773 kilómetros (252.757 millas).

Los astronautas dedicaron gran parte del sábado a revisar los objetivos potenciales para sus observaciones de la cara oculta del satélite natural, que marcará la historia de la exploración espacial.

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Kelsey Young, jefa del Directorio de Ciencia y Exploración de la NASA para la misión Artemis II, dijo este sábado en una conferencia de prensa que la observación tendrá un “papel fundamental no solo en la ciencia lunar, sino también en la ciencia planetaria y del sistema solar.

“Lo utilizamos para comprender los procesos de impacto en todo el sistema solar, uno de los fenómenos más omnipresentes en la totalidad del mismo. Y, con diferencia, nunca antes habíamos posado ojos humanos sobre la mayor parte de ella (la Luna), añadió.

Entre sábado y domingo la tripulación revisa una lista de las características de la superficie lunar que el equipo científico de la NASA les solicitó analizar y fotografiar durante su sobrevuelo de seis horas, previsto para la tarde del lunes 6 de abril.

Este sábado el equipo ya compartió nuevas fotos que muestran la Luna y su Cuenca Oriental, una de las formaciones de impacto mejor conservadas del satélite natural y que representa una región clave de transición entre la cara visible y la cara oculta del satélite natural.

La NASA destacó que las imágenes representan un hito para el ojo humano y ya establece uno de los múltiples récords que se esperan establecer con la misión histórica que abre el camino para un futuro alunizaje.

Haciendo historia entre lo cotidiano

En medio de sus labores científicas, la tripulación habló hoy con la prensa en lo que representa la entrevista concedida a mayor distancia de la Tierra.

El comandante Wiseman dijo al medio NBC que la misión hasta el momento ha sido un «logro magnífico» y afirmó que la capacidad de los astronautas para contemplar tanto la Tierra como la Luna desde su nave espacial ha sido “verdaderamente asombrosa”.

La tripulación no solo ha sido aplaudida por sus habilidades científicas sino por su forma de lidiar con cosas tan cotidianas como resolver problemas con el inodoro o con el correo electrónico.

La nave Orión, de unos 5 metros de ancho registró, registró nuevamente problemas con la evacuación de los residuos del inodoro, que probablemente sea orina congelada en una de las líneas de ventilación de la cápsula.

Judd Frieling, director de vuelo del equipo de control de Artemis II, dijo en la conferencia de prensa que en el espacio es “muy difícil” manejar los residuos pero que la tripulación ha sorteado la situación.

En las primeras horas tras el despegue, ya se había presentado un problema con el inodoro, que logró solucionar Kosh, que ha sido aplaudida por sus compañeros.

Los astronautas también han logrado hablar con sus familias a medida que se alejan más de la Tierra, una comunicación que han calificado como “vital” para seguir adelante.