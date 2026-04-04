Irán amenazó a Estados Unidos con “ataques devastadores y continuos” si agrede sus infraestructuras críticas

El responsable de coordinar las acciones entre el Ejército iraní y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) aseguró que las centrales estadounidense en Medio Oriente serán sometidas a bombardeos ininterrumpidos

eju.tv /Fuente: Infobae

El comandante Ali Abdollahi, responsable de coordinar las acciones entre el Ejército de Irán y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), amenazó este sábado que su país lanzará “ataques devastadores y continuados” contra Estados Unidos si se produce cualquier agresión sobre infraestructuras iraníes.

La declaración, la cual podría desencadenar una escalada bélica en la región, se emitió en medio de la tensión de Teherán con Washington tras las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump.

Abdollahi, jefe de la máxima unidad operativa de Irán y responsable de coordinar las acciones entre el Ejército de Irán y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), explicó que, en caso de ataque, “todas las infraestructuras utilizadas por el ejército estadounidense, así como las del régimen sionista (Israel), serán sometidas, sin limitación alguna, a ataques devastadores y continuos”.

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El jefe militar calificó al presidente Trump como “agresivo y belicista” y consideró que sus amenazas constituyen “un gesto desesperado” tras “repetidas derrotas”.

Las declaraciones de Abdollahi se difundieron después de que Trump publicara en la red Truth Social : “¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para llegar a un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz? Se acaba el tiempo: quedan 48 horas para que se desate el infierno sobre ellos. ¡Gloria a Dios!”.

El comandante subrayó la disposición de Irán para responder a cualquier provocación. “No dudaremos ni un instante a la hora de defender los derechos de nuestra nación y salvaguardar nuestros activos nacionales, y pondremos a cada agresor en su sitio”, aseguró.

Este intercambio se produce en el contexto de la Operación “True Promise 4″, ejecutada por el CGRI en respuesta a las agresiones que, desde el 28 de febrero, realizan Estados Unidos e Israel contra Irán.

A su vez, las autoridades iraníes declararon este sábado que el estrecho de Ormuz dejará de ser un paso de libre navegación. El portavoz de la Presidencia del Parlamento iraní, Abbas Goudarzi, afirmó: “El estrecho de Ormuz se convirtió en una ventaja estratégica para Irán en las nuevas condiciones de seguridad y nunca volverá a tener el estatus que tenía antes”.

Goudarzi comunicó que se iniciaron procedimientos legislativos para establecer un coste de navegación para los barcos que crucen el estrecho, el cual se abonará en riales, la moneda nacional.

Según declaraciones recogidas por la agencia semioficial Tasnim, el portavoz sostuvo que “la gestión de esta importante vía marítima está en manos de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán, y ningún país tendrá derecho a transitar por ella sin el permiso de Irán, e Irán defenderá esta posición estratégica con todo su poderío militar”.

Durante las últimas semanas, las autoridades iraníes autorizaron el paso de barcos bajo bandera o con destino a naciones que manifestaron rechazo a la operación conjunta de Estados Unidos e Israel, de acuerdo con la postura oficial del régimen.

Trump afirmó anteriormente que Estados Unidos podría “abrir” nuevamente el estrecho de Ormuz y “tomar el petróleo” con “un poco más de tiempo”. En un mensaje difundido en su plataforma Truth Social, escribió: “Con un poco más de tiempo, podemos abrir fácilmente el estrecho de Ormuz, tomar el petróleo y hacer una fortuna. ¿Sería un pozo de petróleo para el mundo?».

El mandatario no precisó cómo planea el gobierno estadounidense terminar con el control iraní sobre la estratégica vía marítima ni a qué reservas de petróleo hacía referencia. El sábado por la mañana, El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió sobre la posibilidad de bloquear el tráfico marítimo comercial del estrecho de Bab al Mandeb, un paso estratégico en el mar Rojo.

Ghalibaf formuló la amenaza mientras el régimen iraní mantiene el cierre total del estrecho de Ormuz, por donde habitualmente circula una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado mundial.

En una publicación anterior, Trump advirtió que las fuerzas estadounidenses aún no iniciaron la destrucción de infraestructuras en Irán y anticipó ataques contra objetivos clave. “El Ejército estadounidense ni siquiera empezó a destruir lo que queda en Irán. Los puentes son los próximos, luego las plantas de energía eléctrica”, aseguró.

Las declaraciones del presidente estadounidense se producen en medio de la escalada de tensiones con Irán, luego de que las autoridades iraníes informaran que el estrecho de Ormuz ya no será un paso de libre navegación tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel.