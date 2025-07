Un vuelo de 10 segundos, una bola de fuego y silencio oficial: qué se sabe del avión sanitario que se estrelló cerca de Londres

Un Beechcraft King Air B200 de Zeusch Aviation cayó tras despegar en la costa este de Inglaterra, sin que autoridades confirmen cuántas personas iban a bordo ni detalles sobre la misión del vuelo

A las 15:58 del domingo 13 de julio, la costa este inglesa fue escenario de una escena que, en cualquier otro contexto, habría paralizado al país. Un pequeño avión sanitario —el Beechcraft King Air B200, matrícula PH-ZAZ, operado por Zeusch Aviation— despegó del aeropuerto de Southend, se elevó escasos 175 pies, se ladeó de forma abrupta, casi se invirtió en el aire, y se estrelló de frente contra el terreno seco a pocos metros de la pista. Todo esto, ante los ojos de decenas de pasajeros, empleados del aeropuerto y familias que paseaban por la zona.

“Fue como si el avión se doblara sobre sí mismo y luego se lanzara al suelo. En segundos, desapareció dentro de una bola de fuego”, contó a medios británicos John Johnson, testigo presencial que había llevado a sus hijos a ver los aviones despegar.

Las imágenes tomadas desde el aire, pocas horas después, muestran el resultado con brutal claridad: una mancha negra y densa sobre el césped amarillento, delimitada como una quemadura. En el centro, los restos retorcidos del avión. Apenas queda reconocible una sección del fuselaje posterior, con dos ventanillas intactas. El resto —alas, cabina, motores— está reducido a fragmentos esparcidos, irreconocibles, carbonizados.

Casi 24 horas después del accidente, nadie ha confirmado cuántas personas iban a bordo. No hay víctimas identificadas. No hay una lista de pasajeros. No hay nombres. No hay duelo. No hay luto. Solo una página en blanco.

“Yo pensaba que los accidentes aéreos eran cosas que paraban el mundo”, dijo Adrian Gaudin, un pasajero francés que esperaba su vuelo de regreso a París. “Pero aquí, después de la explosión, simplemente nos hicieron bajar del avión. No nos dijeron nada.”

La tragedia —real, documentada en video y con consecuencias logísticas para miles de pasajeros— parece haberse convertido en un acontecimiento poco relevante.

Un vuelo que duró menos de diez segundos

La trayectoria del avión puede seguirse fácilmente en Flightradar24. Despegó de la pista 23, giró suavemente hacia la izquierda, se inclinó de forma anormal y cayó en picado. Todo eso en menos de diez segundos. El impacto fue inmediato. Las llamas, también.

“Estábamos sentados en el avión. Ya con el cinturón abrochado. Vimos el humo, espeso, saliendo del campo al lado de la pista”, recordó Gaudin. “Lo peor es que algunos pasajeros pensaban que era un simulacro.”

El testimonio de los presentes coincide en algo inquietante: no hubo un sonido previo, ni una explosión en el aire, ni un motor fallando. Solo un giro imposible y luego el fuego.

Un avión sanitario con misión desconocida

El PH-ZAZ era un avión multipropósito. Pertenecía a Zeusch Aviation, una empresa con base en Lelystad, Países Bajos, especializada en vuelos sanitarios: traslado de pacientes, órganos, misiones de evacuación médica. Según registros públicos, el avión había volado el mismo fin de semana desde Atenas a Pula, y luego a Southend, desde donde debía volver a su base.

En su página web, la empresa lo ofrecía como disponible para vuelos “Medevac / Repatriation / Transplant Service”.

Sin embargo, hasta ahora, ninguna fuente oficial ha confirmado si el vuelo SUZ1 llevaba a un paciente a bordo. Ni siquiera si había tripulación, cuántas personas viajaban o si la misión era médica o privada.

El silencio después del fuego

La reacción oficial ha sido casi automática, pero sorprendentemente opaca. La policía de Essex llegó en minutos y cerró el aeropuerto. El cuerpo de bomberos apagó las llamas con eficacia. Los paramédicos y equipos HART (Hazardous Area Response Team) se desplegaron en el área.

“Hubo una oleada de calor tremenda. Sentí que me cocinaba”, dijo James Philpott, camarero del Rochford Hundred Golf Club, vecino al aeropuerto. “No vi el avión caer, solo la bola de fuego en el cielo. Después, mucha gente empezó a correr hacia el fuego.”

El club fue evacuado preventivamente. El Westcliff Rugby Club, en cambio, no. “Nos dijeron que íbamos a evacuar. Después cambiaron de idea”, contó Pete Jones, presidente del club. “Teníamos 250 personas reunidas y la policía dijo que no era necesario.”

Las autoridades han evitado ofrecer información concluyente. La ministra de Transporte, Heidi Alexander, escribió en X: “Estoy al tanto del trágico incidente. Estoy recibiendo actualizaciones regulares.” Nada más. Ni un parte oficial de víctimas. Ni una conferencia de prensa.

El misterio de los ausentes

En otros accidentes similares, los medios publican listas de pasajeros, las redes se llenan de homenajes, las familias reclaman justicia. Aquí, no hay nada. La aeronave quedó irreconocible. El vuelo duró segundos. El humo se disipó. Y el país siguió su rutina.

“No entiendo cómo algo así puede pasar y simplemente no saberse quién estaba en el avión”, dice Ben Guppy, que miraba los despegues desde el bar del hotel Holiday Inn con su hija de 15 meses. “No vimos noticias, no oímos nombres. Nada. Solo humo y silencio.”

Las redacciones británicas como The Guardian, The Telegraph y The Mirror reportaron el accidente con tono neutral, sin énfasis, sin presión política ni editorial. La cobertura fue correcta, pero desprovista del dramatismo habitual en estos casos. Como si todo esto ocurriera en un plano secundario, o demasiado incómodo para desarrollarse del todo.

La policía ha habilitado un portal para reportar información. Nadie ha dicho que haya personas desaparecidas. Ninguna embajada ha confirmado ciudadanos afectados. El aeropuerto, aún cerrado, anuncia que reabrirá “cuando sea posible”.

Final sin cierre

La escena sigue ahí: la marca negra en el campo, los restos calcinados, las ventanillas intactas como únicas testigos. Todo lo demás ha sido barrido por una celeridad silenciosa. No hay responsables. No hay hipótesis. No hay nombres.

Queda, apenas, una certeza incómoda: alguien cayó del cielo el domingo, pero parece que nadie lo está buscando.