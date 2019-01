A solas con el hermano de Emiliano Sala: “Hoy me llegó un mensaje del padre de uno de los chicos que estaba en el ARA San Juan”

Los días pasan y la angustia aumenta. Aunque parezca un pueblo detenido en el tiempo, en Progreso “las horas pasan muy lentas y por momentos pasan volando”. Unos guantes de arquero abandonados en el garaje, el orgullo de las camisetas del Burdeos enmarcadas en la pared y las fotos de Emi en las canchas de la Ligue 1 despiertan el recuerdo de la infancia. “Cuando él me necesitaba me ponía como el muñequito de prueba. Yo estaba disponible para jugar con él: me mandaba al arco, me decía hacé esto, lo otro… Somos muy unidos y no me voy a imaginar otra cosa. Va a volver y va a estar encantado y agradecido por todo el movimiento que se hizo. Ahora quiero que regrese. Después habrá tiempo para los asados, la pesca y todo lo que hacíamos juntos”, concluyó.