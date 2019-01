Anapol: aprehenden a dueños de empresas que hicieron pruebas

Los dueños de las dos empresas “fantasmas” involucradas en el caso de corrupción, donde se suplantaron exámenes de ingreso a la Academia Nacional de Policía (Anapol), fueron detenidos preventivamente ayer.

La Fiscalía tomó esa determinación después que los dos propietarios y dos funcionarios brindaran sus declaraciones ayer y encontrara indicios de responsabilidad.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

“Estas empresas encargadas de la evaluación del examen de conocimientos, que en todo caso han producido el fraude realizado en los exámenes con datos adulterados de los postulantes, han permitido esta aprobación ilegal”, dijo el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Jhonny Aguilera.

El uniformado indicó que estas empresas son “fantasmas” porque las direcciones no coinciden. “Pero además no son más que dos habitaciones, la tienda y la trastienda, lo que nos llama la atención. Son fantasmas porque no han cumplido con los requerimientos básicos para este proceso de calificación”, indicó.

En tanto, la secretaria del juzgado donde se ventila el proceso penal por el caso de corrupción en los exámenes de Anapol que fue aprehendida el lunes por la desaparición de dos fojas del cuaderno de investigación del caso, espera su audiencia de medidas cautelares, que podría realizarse hoy.

Aguilera indicó que además desaparecieron grabaciones de la audiencia de medidas cautelares de los dos primeros detenidos del caso. “La funcionaria está acusada del delito de incumpliendo de deberes y esa es la grabación que queremos encontrar”, indicó.

La denuncia contra la secretaria fue puesta por la jueza Tercero Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer al darse cuenta de la falta de los documentos.

“Estas empresas han producido el fraude realizado en los exámenes con datos adulterados de los postulantes”

SE QUERELLAN CONTRA POSTULANTES

El Gobierno nacional se querellará contra los estudiantes y familiares que pagaron para aprobar el examen de admisión la Anapol.

“Se va a investigar qué tipo de nexos. Hemos visto los documentos las declaraciones se encontró fajos de dinero donde estaban los nombres de los estudiantes”, dijo el abogado del Ministerio de Gobierno, Antonio Saavedra.